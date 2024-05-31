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寯陽實業熱心公益　捐贈南消100次「醫療級高壓氧保養」

▲寯陽實業蔡明憲董事長及其特助蔡律寬先生，捐贈100次「醫療級高壓氧保養」予台南市消防之友會，守護南消消防人員健康。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲寯陽實業蔡明憲董事長及其特助蔡律寬先生，捐贈100次「醫療級高壓氧保養」予台南市消防之友會，守護南消消防人員健康。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

寯陽實業蔡明憲董事長及其特助蔡律寬先生，體認消防人員為搶救災害需經常出入火場及災難現場，而各場所充斥著高溫濃煙、毒性氣體及毒性粉塵等，慷慨捐贈100次「醫療級高壓氧保養」予台南市消防之友會，守護南消消防人員健康。

▲寯陽實業蔡明憲董事長及其特助蔡律寬先生，捐贈100次「醫療級高壓氧保養」予台南市消防之友會，守護南消消防人員健康。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防人員需24小時輪值服勤來執行火災、爆炸、水災、風災、地震、救溺、車禍救助、危險物品洩漏、緊急救護及火災原因調查等高風險且高度健康危害工作，對消防人員身體及心理有一定傷害，蔡明憲董事長有感消防人員的辛勞，特捐贈100次「醫療級高壓氧保養」，提供給經常出入危害場所南消消防人員使用，期待能提升消防人員健康。

市長黃偉哲表示，蔡明憲董事長長期以來深耕台南，更背負社會責任，過去也曾捐贈救助器材、公務機車、救護車、無線心電監護儀，2023年更捐贈配有高壓細水霧系統、水箱、拖船勾之小型水箱車1輛予消防局，今捐贈100次「醫療級高壓氧保養」給經常出入危害場所或執行潛水勤務的消防人員使用，拋磚引玉，守護南消消防人員健康。

▲寯陽實業蔡明憲董事長及其特助蔡律寬先生，捐贈100次「醫療級高壓氧保養」予台南市消防之友會，守護南消消防人員健康。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，蔡明憲董事長本次捐贈之「醫療級高壓氧保養」予台南市消防之友會，對消防人員健康有相當大之助益，其義行典範，足為社會標竿。

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