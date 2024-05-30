企業永續結合消防安全　南消七大偕同企業合辦消防ESG講習

▲台南市消防局第七大隊、台南市安平產業園區廠商協進會、台南市消防之友會第七辦事處、南晃交通器材工業股份有限公司， 共同辦理「消防ESG介紹及應用」講習課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊、台南市安平產業園區廠商協進會、台南市消防之友會第七辦事處、南晃交通器材工業股份有限公司，30日下午2時於南區虹韻文創中心 共同辦理「消防ESG介紹及應用」講習課程，邀請防災專家林金宏蒞臨授課，與會人數眾多，聽眾反應熱烈。

安平廠協會理事長鄭丞焜，同時身兼南晃交通器材工業董事長，也是本次活動的主辦單位，以實際行動落實ESG，特別贊助本課程，幫助企業及早瞭解ESG價值和永續發展的重要性。理事長鄭丞焜表示，企業應建立完善的消防安全管理機制，並定期進行檢查和演練，才能真正落實消防安全工作，保護企業資產和人員安全。安平廠協一直持續辦理相關的講習課程，呼籲產業園區內的企業重視消防安全，將永續發展理念推廣至整個產業園區。

另在消防局第七大隊的溝通協調之下，擇定堤維西交通工業擔任消防ESG示範企業，將年度已執行的消防安全制度與項目，彙編消防ESG專章，預定6月底正式發行2023年永續報告書。董事長吳國禎表示，未來永續報告書將每年維持消防ESG專章，檢視及強化完善消防安全，以實際行動支持消防。

第七大隊大隊長石家源表示，感謝安平廠協會、南晃集團自發性辦理消防ESG講習課程，也感謝堤維西交通工業積極推動消防ESG，實為企業榜樣，期能拋磚引玉，吸引更多企業共同參與。

消防局局長李明峯呼籲南市各大企業及營業場所，共同加入推動消防ESG，降低火災對環境、社會和經濟的衝擊，攜手邁向永續發展的目標。