強化移工照護技能　台南勞雇安心免費報名

▲「勞雇安心計畫」自2018年開辦至今已邁入第6年，由社團法人台灣萬人社福協會承辦，預計服務100個家庭，歡迎家中聘有看護移工的家庭踴躍報名參加，服務全程免費。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓看護移工安心在台南工作、提升被看護人照護品質，落實台南市長黃偉哲「希望家園」理念，台南市政府持續推行「勞雇安心計畫」，該計畫自2018年開辦至今已邁入第6年，由社團法人台灣萬人社福協會承辦，預計服務100個家庭，歡迎家中聘有看護移工的家庭踴躍報名參加，服務全程免費。

勞工局王局長鑫基表示，去年開始「勞雇安心計畫」引入全新事前評估機制，由專業人員先至雇主家中進行詳細評估，了解被看護人的疾病史、身體狀況，看護移工語言能力和照護技能，並記錄家屬需求和服務項目，讓受服務者三方（移工、雇主、被看護人）可充分表達需求、想法，再至雇主家提供更適切、貼心的服務。

社團法人台灣萬人社福協會秘書長鍾智慧指出，該計畫特別適合新入境或新接任的看護移工，以及那些被照顧者狀況突然改變的家庭。專業團隊會針對每個家庭的不同需求，主動與家庭討論照顧計畫，並連結長期照護可用資源，減輕照顧負擔。

鍾秘書長分享2個成功案例：張太太因丈夫長期臥床，印尼看護移工娃尼長達2年的照顧成了日常。但一次意外，張太太兒子與孫子遭遇車禍，讓家庭陷入重大壓力。在團隊護理師和社工的協助下，除了教導管灌餵食、翻身拍背及被動關節運動等照顧技巧外，社工一併給予心理支持及相關管道，服務後張太太擁抱團隊感動涕零，情緒得到舒緩。另案陳先生因臥床無法走動，家中聘請了印尼看護工西蒂，西蒂經過安心雇用團隊的指導後，用活潑方式帶動陳先生，從臥床開始進行床上復能運動，再逐步到家中短暫走路，最後追蹤時發現，陳先生已能走出戶外，讓團隊非常有成就感。

勞工局長王鑫基補充表示，只要看護移工許可工作地或實際居住於本市皆可報名，且全程免費，相關資訊可電洽本局委辦單位社團法人台灣萬人社福協會董小姐，電話06-2570119或勞工局張小姐，電話06-2951052，歡迎民眾踴躍報名參加。