快訊／「馬力斯」輕颱生成了！最新路徑出爐　明後天轟豪雨

▲「馬力斯」颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者李姿慧／台北報導

日本氣象廳今(31日)發布，位於南海的熱帶性低氣壓增強為今年第2號颱風「馬力斯」。氣象署表示，「馬力斯」路徑將進入大陸廣東，再從福建出海，進入台灣海峽時可能減弱為熱帶低氣壓或低壓系統，殘留水氣併入鋒面，將對明天(6月1日)和周日帶來雨勢，其中周日各地有大雨或局部豪雨。

氣象署宣布，原位於南海的熱帶性低氣壓，於今日下午2時發展為輕度颱風，編號第2號(國際命名：MALIKSI，中文譯名：馬力斯)，預測往廣東方向移動，氣象署將持續留意最新動態。

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▲▼馬力斯颱風下午最新路徑預測。（圖／氣象署）

中央氣象署預報員張承傳表示，「馬力斯」路徑會往北走，先進入大陸廣東陸地，再從福建出海，進入陸地前會增強，進入大陸後強度就會減弱，從福建出海後可能減弱為熱帶低氣壓或低壓系統進入台灣海峽，殘留水氣將併入鋒面，明天周六和周日將對台灣帶來一波雨勢。

張承傳指出，「馬力斯」對台灣帶來影響最明顯為明後兩天，尤其是周日是雨勢最大的一天，「馬力斯」減弱後將併入鋒面裡面，殘留水氣進入鋒面後，明後兩天雨較大，各地都有降雨機會，且有大雨或局部豪雨。