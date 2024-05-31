「馬力斯」最快今晚生成！助攻梅雨鋒面　周日降雨最猛烈

▲梅雨鋒面影響周六、周日，可能出現局部豪雨。（示意圖／資料照）

記者李姿慧／台北報導

南海生成熱帶性低氣壓，最快今（31日）晚或明天凌晨可能增強為今年第2號颱風「馬力斯」，進入中國華南陸地後將不利發展，可能明天減弱為熱帶性低氣壓進入梅雨鋒面帶，並挾帶豐沛西南風水氣，周六晚間到周日各地都有陣雨或雷雨，西半部、東北部降雨明顯，要留意劇烈降雨。

中央氣象署預報員朱美霖表示，今天鋒面接近，降雨短暫，中午後各地山區、大台北、宜蘭有明顯午後雷陣雨，鋒面將在周六、周日影響台灣天氣，各地有陣雨或雷雨，西半部、東北部有明顯降雨，伴隨短延時強降雨或雷擊、強陣風，中尺度對流可能造成劇烈天氣現象，周三後鋒面南移，降雨將緩和。

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朱美霖指出，今年第1號颱風艾維尼已變溫帶氣旋，今年第2號熱帶性低氣壓在南海發展，今天上午8點位台灣恆春西南西方930公里海面上，未來往北移動，進入華南低壓帶中，明天上午8點可到大陸陸地上，比較無法持續發展，低氣壓進入鋒面將帶來明顯水氣，低氣壓屬中尺度低壓天氣系統，隨鋒面東移，周六、周日將影響台灣天氣。

▲熱帶性低氣溫今上午8點最新路徑。（圖／氣象署提供）

至於路徑方面，朱美霖進一步說明，熱帶性低氣壓今晚到明天凌晨可能有發展輕颱趨勢，不過在海面時間短暫，明天清晨白天後不力發展，進入陸地後，明天白天減弱為熱帶性低氣壓，在鋒面帶當中緩慢往東移動，周日6月2日左右可能再減弱為低氣壓。

朱美霖表示，熱帶系統周末對台灣附近的影響，主要是結合梅雨鋒面和低壓帶，第2號熱帶性低氣壓為梅雨鋒面帶來豐沛西南風水氣，周末這二天要留意中尺度低壓影響，西半部受低壓南側較強西南風影響較暖濕空氣，可能有劇烈天氣發生。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢上，朱美霖表示，周六、周日是鋒面影響台灣較明顯時間，明天轉有趨勢，中午過後熱力作用影響下，西半部、東北部一帶尤其山區有更顯著降雨，雨勢增為明顯，周日鋒面低壓影響下，整體降雨最為明顯，西半部、東北部整天有陣雨或雷雨，花東也有短暫降雨，澎金馬有陣雨或雷雨，各地有大雨，甚至西半部東北部有局部豪雨。

下周一、下周二鋒面南移至巴士海峽，下周一各地有降雨，中南部、東南部、東部有短暫陣雨，下周二、下周三各地轉午後降雨型態，中南部整天有陣雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，朱美霖表示，各地偏暖熱，高溫29到30度以上，西半部近山區、平地可能有35或36度以上高溫；周六、周日鋒面影響下，氣溫下降，周日到下周一、下周二清晨偏涼，鋒面降雨和東北風影響，白天氣溫不會超過25度，低溫21到22度，下周二白天溫度回升。