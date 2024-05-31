準「馬力斯」減弱後恐併入鋒面　專家示警：雨炸全台遍地開花

▲周日台灣各地有雨，可能出現劇烈雨勢。（圖／取自林老師氣象站臉書）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓TD02最快今天可能增強生成今年第2號颱風「馬力斯」，不過進入中國大陸陸地後，強度很快就會減弱。氣象專家林得恩分析，屆時環境西南風會更為增強，殘留水氣也會併入周日影響台灣的梅雨鋒面，將帶來劇烈降雨，雨炸全台，遍地開花。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團「林老師氣象站」指出，今日天氣受鋒面接近影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，午後東半部地區有局部短暫雷陣雨，午後西半部及東北部地區並有局部大雨發生的機率。

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林得恩表示，明天6月1日及周日6月2日，受鋒面影響，除北部及東北部地區氣溫轉涼外，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，各地並有局部大雨發生的機率。

至於TD02熱帶性低氣壓，林得恩指出，最快在今天就有再增強為輕度颱風的趨勢，不過後續北上進到中國陸地之後，強度就會快速減弱，其不僅使得環境西南風更加增強之外，所殘留的水氣未，來可能就會併入預估在假日影響台灣的梅雨鋒面系統內，並帶來更為劇烈的降雨，對於台灣降雨天氣是有加成的影響，仍需持續追蹤監測。

中央氣象署預報員張承傳表示，「馬力斯」最快今天有機會生成，路徑會往北走，先進入大陸廣東陸地，再從福建出海，進入陸地前會增強，進入大陸後強度就會減弱，從福建出海後可能減弱為熱帶低氣壓進入台灣海峽，殘留水氣將併入鋒面，明天周六和周日將對台灣帶來一波雨勢。

張承傳指出，「馬力斯」若生成，未來對台灣帶來影響最明顯為明後兩天，尤其是周日是雨勢最大的一天，「馬力斯」減弱後將併入鋒面裡面，殘留水氣進入鋒面後，明後兩天雨會比較大，各地都有降雨機會，且有大雨或局部豪雨。