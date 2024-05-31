陪朋友面試竟過關！「卡車司機成空少」扭轉人生　前後對比圖曝光

▲原本是一名卡車司機的亞當，因為陪朋友面試，不料卻被考官相中，成功入職成為空少。（圖／翻攝自mStar）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞24歲卡車司機亞當去年陪朋友參加空服員面試，沒想到自己卻意外被考官相中，被錄取成為空少，而這個意外的機會大大改變了他的人生，讓他有機會周遊列國。

綜合當地媒體報導，2021年取得體育科學學位的亞當，受疫情影響，畢業後一直找不到工作。無奈之下，他不得不到商場去當一名銷售員，並在之後成為一家物流公司的卡車司機。雖然亞當的身高高達182公分，還曾獲得當臨時模特兒的機會，但他從未想過要成為一名空服員。

去年，亞當陪朋友參加空服員甄選時，抱著好玩的心態也報名參加了面試，不料竟意外被錄取，真的當上了一名空少。雖然成為空服員並不在亞當原本的人生規劃中，但他認為，既然意外獲得了這個機會，他就要珍惜，而他的家人也對他的轉職計畫表示支持。

如今，已入職9個多月的亞當表示，他最大的收穫是收入得到了顯著改善，「我的工作性質並沒有太大的改變，只不過是從服務地面上的顧客，轉為在空中服務乘客，而且成為空服員後，我才有機會到訪多個國家，甚至還踏上了印度、中國和越南的土地，這是我以前不敢想像的。」

對於自己從卡車司機變身空少的經歷，亞當強調，他過去也曾因為自己只是卡車司機而感到不自信，但他相信每個人都有追求夢想的權利，只要不斷努力、堅持不放棄，最後一定會獲得上天的眷顧，「當天時地利人和對上了，機會自然就會來到面前」。