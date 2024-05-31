男大生雙腳泡乾冰詐保4126萬！截肢成殘判刑2年　同學出鬼點判6年

▲張姓男大生赤腳泡乾冰桶10小時詐保 。（資料圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者黃哲民／台北報導

北市1名張姓男大生聽從廖姓同學提議，去年（2023年）赤腳泡乾冰桶10小時故意嚴重凍傷，送醫雙腳從膝下截肢後，向5家保險公司申請理賠共4126萬元，只領到23萬餘元就被識破送辦，2人否認企圖詐保，辯稱想自殘躲避黑道找麻煩，順便領保險金，台北地院審結，今（31日）依重傷害、詐欺取財等罪判廖男6年徒刑，張男判刑2年、緩刑2年，可上訴。

雙腿成殘的張男案發後在學校擔任行政工作，他和廖男是高中同學，考上大學一度各奔西東失聯，之後才又搭上線。去年1月28日，張男因雙腿嚴重凍傷，被送到台北馬偕醫院急救，歷經超過1周住院治療，同年2月6日仍因兩小腿四度凍傷，出現腔室症候群、骨缺血壞死、敗血症與橫紋肌溶解症，從膝下截肢保命。

張男術後向預先投保壽險、旅行平安險的5家保險公司申請理賠，聲稱騎車夜遊遭凍傷，保險公司發現總理賠金額高達4126萬元，但張男申請理賠的8張保單，分別於2022年6月到2023年1月投保，間隔不到半年甚至僅幾個禮拜，認為其中有詐，拒絕理賠並報警調查。

張男到案供出廖男，指稱去年1月26日2人一起買乾冰回家裝桶，他光著雙腳泡進乾冰桶，從凌晨2點多持續到同日中午12點多，並讓廖男用束帶把他綑綁固定在椅子上，忍受急凍刺痛，廖男在旁錄影拍照。

張、廖2人否認企圖藉此詐保，張男辯稱因被廖男告知不慎招惹黑道，廖男建議他拍下用乾冰自殘的畫面給黑道一個交代，順便申請保險理賠，但僅領到2筆保險金共23萬餘元。

檢方對於張、廖2人的離譜辯詞難以置信，起訴2人共同涉犯詐欺取財、詐欺取財未遂等罪嫌，廖男多加1條受他人囑託或得其承諾而傷害致重傷罪嫌，北院今合併判處廖男6年徒刑，張男判刑2年、緩刑2年，可上訴。