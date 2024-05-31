賴帳100元按摩費　他衝廁所脫光光逼女店員「進來處理」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿傑（化名）明知自己沒有錢，今年1月間跑到某美體店消費，結束之後拒絕支付100元按摩費，竟假裝想上廁所，接著脫光衣物要求女店員進去幫忙處理，因而挨告。基隆地院法官審理之後，依詐欺得利罪、公然猥褻罪分別判處阿傑拘役20日、30日，合併應執行拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲阿傑拒付按摩費用，還跑進店內廁所脫光衣物。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿傑先前因公共危險案件，被法院判處有期徒刑3個月確定，2021年4月間易科罰金執行完畢，結果還不到3年他又再次觸法；今年1月間阿傑明知自己身無分文，仍跑到某美體店消費，要求美容師A女提供10分鐘肩頸按摩服務。

等到按摩結束，阿傑藉口想上廁所，沒想到一進去他就把全身衣物脫光，接著要求A女或其他在場店員進入廁所幫忙處理，被拒絕之後，又全身赤裸在店內「遛鳥」。A女見狀大聲喝止阿傑的脫序行為，後來得知對方身上根本沒錢，才驚覺受騙，憤而報警。

基隆地院法官認為，阿傑明知自己沒有付款能力與意願，仍前往美體店詐得按摩服務，還在店內做出公然為猥褻行為，確實有錯，考量到他已經坦承犯行，家中經濟狀況不佳，最終依詐欺得利罪、公然猥褻罪分別判處拘役20日、30日，合併應執行拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。