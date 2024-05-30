富國島旅客丟包案還在辦　年代旅遊林大鈞又被控詐賠償金

11:21出版新聞

11:50新增回應

記者劉昌松／台北報導

年代旅遊在年初爆發遊客遭丟包越南富國島案，台北地檢署主動分案偵辦相關刑事責任，中華民國旅行業品質保障協會協助處理後續旅客代償事宜，卻發現有6件共計900萬元的糾紛不單純，調查懷疑是年代旅遊負責人林大鈞將債務包裝成旅遊糾紛，企圖詐領代償金，品保協會30日到台北地檢署控告林大鈞等4人涉嫌詐欺。

針對品保協會指控，林大鈞委任律師在30日中午發出聲明回應，表示年代旅遊員工和家屬，都有出團旅遊的真意，並無詐領代償金的意圖及行為。律師聲明中質疑，品保協會僅因旅客同時具有年代旅遊員工身分，即先入為主，給與差別對待採激進恐嚇方式進行審查，以保障旅客、維持商業秩序之名，行壓迫特定人士之實。希望品保協會向受不平對待的旅行社及旅客致歉。

▲品保協會秘書長吳美惠(左起)、理事長張永成、監事會主席黃文卿控告年代旅遊林大鈞詐欺。（圖／記者劉昌松攝）

品質保障協會理事長張永成指控，年代旅遊從年初開始詐騙了4個對象，分別是消費者、公司投資者、國外在地旅行同業，最匪夷所思的是，竟然還要詐騙品保協會。張永成表示，林大鈞在年中就說要「大幹特幹一場」，歡迎公司員工投資，發生富國島丟包案，爛攤子推給別人。

張永成解釋，品保協會有代償制度，針對富國島事件，整理出大約有1千個受害者，初步總金額高達3200萬元，但是其中有6件共927萬元的代償案有疑義，裡面有些資料涉及不實，品保協會開審查會議，請當事人說明後，有3人自動撤回700萬元的申請案，品保不再追究，但剩下的3件200萬元代償案中，有2件涉及詐欺。

▲林大鈞委任律師反駁品保協會指控。（圖／記者劉昌松翻攝）

據了解，品保協會控告的4人除了年代旅遊負責人林大鈞，還有涉嫌以假資料申請品保代償的楊姓女會計、楊女丈夫，以及1名業務人員。

品保協會監事會主席黃文卿解釋，常去旅遊會知道，付的訂金大概是1萬多元的機票款等，已經是8、9成的團費，有疑義的案件金額很高，但申請人說法漏洞百出，無法直接交代旅客名單，僅稱是先付錢，之後再邀請家人一起出遊。黃文卿表示，百分之九十九的旅遊業都是合法的，藉由這次提告，要告訴不法業者，不要想模仿年代旅遊的模式，詐欺消費者與品保協會。