打詐追贓「10個月返還14億」　法務部長：嚴懲詐欺犯罪

▲高檢署檢察長張斗輝(左起)親自主持新世代打詐會議，法務部長鄭銘謙期待新法通過後可嚴懲詐騙犯罪。（圖／高檢署提供）

記者劉昌松／台北報導

高檢署29日召開「新世代打擊電信網路詐欺查緝督導會議」，統計從去年7月到今年4月為止，各級檢察署辦理詐欺案罪贓返還計畫，協助受害民眾達成調(和)解金額超過14億元。新任法務部長鄭銘謙在會中表達對打擊詐欺犯罪的重視，希望打詐新四法通過後，可對詐騙案嚴懲重罰，追討被害人財產損害。

行政院2023年6月起實施打詐綱領1.5版，從識詐、堵詐、阻詐、懲詐4個面向精進，並加強公私協力合作，希望減少民眾接觸、減少誤信、減少損害，法務部是懲詐面得主責機關，責成高檢署執行三個目標，其中協助、督導第一線執法人員規劃查緝境內外的電信詐騙集團，共進行13波專案查緝，其中有7波有關投資詐欺查緝，累計已查獲電信詐騙集團2076件，指標達成率115%。

另外在查扣電信犯罪集團資產、返還被害人部分，高檢署推行「檢察機關辦理電信詐欺案件罪贓返還計畫」，自2023年7月實施以來，各級檢察署透過偵、審司法程序中的調(和)解累計6470件、金額達14億2641萬元。

高檢署打詐第三個目標是建立並強化與行政機關溝通回饋的雙向聯繫平臺，隨時解決第一線執法人員所發現的問題，以調整查緝及行政監管作為，期待透過前端之行政機關源頭管理，結合後端之查緝作為，以遏止電信詐騙案件。

經統計顯示，2023年詐欺新收案件(案號)數占全國各地檢署總收案的刑案比將近36%；電信詐欺及單純人頭帳戶案件新收案件數，與2022年相較，分別增加42.9%、67.3%，在打詐國家團隊共同努力下，2023年1至4月期間，電信詐騙及單純人頭帳戶新收案件數，與去年同期相較，分別減少15%、19%，呈下降趨勢，令人感到鼓舞。

▲高檢署邀集全國各檢察署、刑事局、調查局及金管會、NCC、數發展部等機關代表交換防詐、打詐意見。。（圖／高檢署提供）

但高檢署指出，電信詐騙集團就像病毒，一直在進化，打詐國家隊不可懈怠，若防詐及打詐策略未與時俱進，將會被電詐海嘯吞沒，故應持續提升防詐、打詐之行政監管及查緝作為，並有賴於立法機關之支持，提供打詐國家隊更多防詐、打詐利器，以對抗頑強的電詐集團。

高檢署29日高召開「113年第1次新世代打擊電信網路詐欺查緝督導會議」，邀集全國各地方檢察署、各高分檢察署主任檢察官、警政署刑事警察局、法務部調查局及金融監督管理委員會、國家通訊傳播委員會、數位發展部，就防詐、打詐情形進行報告及意見交換。

法務部長鄭銘謙在會議中表達法務部對打詐的重視，並感謝因打詐國家團隊之共同努力，促成「詐欺犯罪危害防制條例」草案之催生，更期盼將來併同「科技偵查及保障法」、「通訊保障及監察法」、「洗錢防制法」修正草案，立法院得以審議通過，期盼透過打擊詐欺新四法齊發，得以嚴懲重罰詐欺犯罪，追討被害人財產損害。

這次打詐會議另邀請台北地檢署檢察官陳玟瑾檢察官、台中地檢署張富鈞檢察官，就偵辦虛擬資產交易所所涉詐欺、洗錢案件進行報告及建議。高檢署張檢察長斗輝於會中表示，近期將根據正送立法院審議的「詐欺犯罪危害防制條例」草案，召集各行政主管機關，研議金融、電信、數位經濟等相關防詐配套措施。

另臺高檢署將擴大推行「可疑帳戶預警中心」機制，透過檢、警與金融機構合作，在被害人還未查覺被騙，或經金融機構攔阻卻不願意報案的被害人，提前圈存、警示人頭帳戶，以此逆打、即時切斷金流方式，避免民眾被害，近期將邀請相關單位研議。期盼透過公私協力之合作機制，有效達到防詐、打詐之成效，遏止電信詐騙案件之發生、保護民眾免於被害。