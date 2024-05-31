崇仁老照科學生朴子醫院參訪　實務體驗提前職涯規劃

▲▼ 崇仁護專學生參訪朴子醫院，學習實務經驗 。（圖／朴子醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

崇仁護理專科學校老人服務事業管理科55位學生，日前前往朴子醫院進行實務教學與參訪活動，讓學生們獲得寶貴的實務經驗，進一步了解醫院的運作及長期照護相關知識，為未來的職業生涯打下堅實基礎。

朴子醫院賴仲亮院長表示，非常高興看到這些充滿活力的未來長照生力軍來到醫院學習。他強調，實務教學對於學生們而言至關重要，能夠幫助他們將課堂上學到的理論知識與實際操作相結合，提升專業技能和實踐能力。

在參訪過程中，由環安專員吳淑雅詳細介紹醫療廢棄物分類處理及化學藥品安全辨識的相關知識，讓學生們了解如何在醫療環境中進行安全管理。隨後，職安專員林婉蓉向學生們講解了意外災害處理流程，強調在面對突發事件時的應對措施和重要性。

緊接由護理科林主任及社工室吳主任帶領學生們參觀了護理之家和日間照顧中心。通過這些參訪活動，學生們對於護理之家和日間照顧中心的日常運作及服務模式有了更加直觀和深刻的了解。

賴仲亮院長表示，希望這次的實務教學與參訪活動能夠讓學生們收穫豐富的實務經驗，並在未來的工作中運用所學，成為長照事業的重要力量。崇仁護理專科學校的師生們也對此次活動表示高度認同，認為這是一個寶貴的學習機會，為他們的專業成長提供了實質性的幫助。