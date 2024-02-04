年節養生調和五臟良方攻略　中醫師5點建議

▲年節期間中醫養生調和五臟良方表 。（圖／朴子醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆新年即將來臨，在熱鬧的歡樂氛圍中也不可忽視身體的健康。朴子醫院中醫科主任李昌諴博士為了讓大家在新的一年裡擁有更健康的生活，特別分享了五臟調養的方法。

▲朴子醫院中醫科主任李昌諴博士，提供民眾年節期間中醫養生調和五臟良方 。（圖／朴子醫院提供）

一、養肺：深呼吸 多運動

養肺的要點在於通暢呼吸及養肺陰。李主任建議過年期間可多參與戶外活動，如健走、慢跑、爬山、游泳、太極拳等，以強化心肺功能。同時，多練習腹試深呼吸，呼吸時可配合吞津、食用水梨、百合、銀耳等有助於潤養肺陰的食物，提高免疫力，並避免感染風險。

二、養脾胃：減飯量、勿貪涼冷飲

人體後天的元氣來源以胃氣為本，內傷脾胃，百病由生。保持脾胃健康的關鍵在於平衡飲食。春節應酬時，適量進食，避免過度飲酒及攝取刺激性食物。飲食上搭配山藥、茯苓、川七等含有黏液成份的食物，有助於調理脾胃功能。同時，避免過量進食，可減輕腸胃負擔，預防腸胃疾病，並少吃寒涼食物，有助於脾胃的保養。

三、養心：少熬夜 小睡片刻

心主血脈和心藏神，是五臟中的君主之官。心血旺盛，則可見精神飽滿，思維清晰、聰明敏捷；但若心的功能失調，則會發生健忘、精神萎頓、思想反應遲緩等問題。因此保持心臟健康的第一步是確保良好的作息，少熬夜、足夠的睡眠時間，有助於提升心臟功能。春節期間應該多找時間及空檔休息、放鬆身心，此外，多攝取富含鐵質的食物，如當歸、葡萄、菠菜等，有助於補充心臟所需的營養。

四、養肝：清靜無為、少思慮

春天是四季之首，也是草木繁榮生發的季節；而肝臟在五行中所對應的為「木」，這就是為什麼春天宜養肝的道理。此外，天氣回溫時氣壓不穩，人的心情也容易煩躁不安，而不安會讓怒氣容易上升，因此這時期，疏（舒）肝解鬱也是重點。養肝的方法包括多參與愉快的活動，如聊天、唱歌、聽音樂，以疏解壓力。春節期間親友相聚可以聊些愉快的事情、緩和緊繃的身心，高歌一曲也不失為舒壓養肝、加強心肺功能的好方法,，避免過度思慮和情緒波動，有助於保護肝臟健康。飲食上可攝取蛤蜊、菊花、枸杞子等食物，補充肝血、清肝火、養肝陰。

五、養腎：持盈保泰，保元氣

先天的元氣來源以腎氣為本，在傳統精、氣、神的觀念中，腎主藏精、主骨、主管生長、發育、水液代謝。腎氣不足則易於老化，齒搖、髮禿、腰膝酸軟。年節期間要少久坐、適量飲水、避免憋尿、節制房室，以保元氣壽命、養生以延年益壽。飲食上推薦黑芝麻、黑木耳、韭菜(子)、杜仲、何首烏、熟地等食材，補充腎氣，延年益壽。另外，腰為腎之府，年節期間也可泡泡溫泉，把冬天的寒氣驅逐，改善全身循環，減少腰酸背痛的發生。（但心臟病、高血壓者適量即可，或以泡腳及熱敷腰背代替。