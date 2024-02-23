朴子醫院攜手敏惠護校產學合作　長照科系學生老年照顧注入新活力

▲朴子醫院與敏惠醫護管理專科學校產學合作計畫 ，讓長照科系學生朴子醫院實習，為老年照顧注入新活力 。（圖／長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部朴子醫院與敏惠醫護管理專科學校攜手合作的產學合作計畫，在昨(19)日迎來了首批長期照顧與健康促進管理科學生的實習階段。這群學生將在朴子醫院展開為期一年的實習，成為了這項合作計畫的開端，同時也是對地方醫療服務的一大補充和支持。

首批參與實習的11名學生中，有一位來自嘉義縣布袋的蔡同學說，他自小在鄉下與爺爺奶奶們一起生活，國中時期因為求學搬離，但這段與長輩共度的時光，讓他對於老年人的照顧有了更深的體會和情感連結。因此他選擇長期照顧與健康促進管理科，為的就是希望能夠回鄉就近照顧爺爺奶奶，同時在朴子醫院的個案中服務，實現自己的學習成果，為社區獻出一份心力。

朴子醫院院長賴仲亮表示，高齡化是全球的趨勢，2025年台灣邁入超高齡社會，推估2026年長照需求人數將破百萬，但長照人力資源不足，特別是嘉義沿海這些鄉下地區。這些學生中有一半來自鄰近的鄉鎮，這使得他們能夠就近實習，對於那些從遠方而來的學生，醫院提供住宿安排。此外，實習津貼與員工薪資相近，讓學生在熟悉書本理論之後進入朴子醫院進行實習，提早熟悉醫院的作業模式和最新的產業知識，將實習直接轉為就業，畢業後無縫接軌進入職場。

賴院長強調，朴子醫院將全力支持和指導這些學生，在實習期間提供最佳的學習和成長環境。他對這些實習生的未來充滿信心，相信他們將在實踐中不斷成長，成為健康照顧行業的優秀人才，並為社區的健康事業貢獻自己的力量。