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掰了！黃國昌遭撤銷獎項　北美洲台灣人教授協會：他破壞台灣民主

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

長期致力於台灣民主發展的海外團體北美洲台灣人教授協會（NATPA），曾在2015年頒發「NATPA廖述宗教授紀念獎」給太陽花運動的領袖人物黃國昌。然而，北美洲台灣人教授協會今（31日）聲明表示，「強烈譴責黃先生當前的行為，也不願黃先生繼續以廖述宗紀念獎得獎者的身分破壞台灣的民主」，NATPA理事會基於前述原因，一致決定撤銷頒發給黃國昌的獎項。

1980年成立的「北美洲台灣人教授協會」（North America Taiwanese Professors’ Association, NATPA），創立目標為關懷台灣民主與福祉、為台灣發聲，此協會也在2015年時，頒發「NATPA廖述宗教授紀念獎」給太陽花運動領袖黃國昌。

北美洲台灣人教授協會（NATPA）表示，2015年因為黃國昌是「2014年太陽花學運」的精神領袖之一，因此頒予黃國昌第一屆「NATPA廖述宗教授紀念獎」。

然而，北美洲台灣人教授協會（NATPA）說明，在2024年的今天，「黃先生的種種行為，一而再再而三的不尊重台灣人民辛苦建構經營的民主體制與程序，持續做出嚴重破壞台灣民主的行為，蔑視民主價值」。

北美洲台灣人教授協會（NATPA）強調，強烈譴責黃國昌當前的行為，也不願黃國昌繼續以廖述宗紀念獎得獎者的身分破壞台灣的民主。

因此，NATPA理事會基於上述原因，一致決定撤銷頒發給黃國昌的NATPA 廖述宗教授紀念獎，認為黃國昌不再代表該獎項所賦予的價值理念。

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