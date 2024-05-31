快訊／國家警報響了！大雷雨轟2地　暴雨警戒區出爐

▲午後對流旺盛，部分縣市出現大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面進逼，午後對流發展旺盛，中央氣象署今(31日)下午15時18分針對台北市和新北市發布大雷雨訊息，劇烈雨勢將持續1小時。此外，氣象署也針對新北山區發布暴雨災防告警。

氣象署下午15時18分對台北市和新北市發布大雷雨訊息，持續時間至16時15分；氣象署提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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此外，氣象署下午15時18分也發布山區暴雨災防告警，警戒區域包括新北市烏來區、新北市新店區、新北市坪林區、新北市石碇區。

氣象署對新北市北勢溪(坪林映像虎寮區)、新北市南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)、新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)、新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋)、新北市逮魚堀溪發布災防告警，持續時間至17時18分；示警相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲氣象署針對「台北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。（圖／氣象署提供）

大雷雨即時訊息示警區域

台北市：松山區、信義區、大安區、文山區、南港區、內湖區

新北市：新店區、汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區