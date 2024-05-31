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「馬力斯」若生成恐成短命颱　專家：將與鋒面結合「豪雨襲周日」

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

▲明後兩天將有較大雨勢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(31日)偏南風環境，各地要留意午後雷雨，今年第2號颱風「馬力斯」有機會今天生成，氣象專家吳聖宇表示，若增強為輕颱，生命期應該很短命，很快就會減弱為熱帶性低氣壓或一般低壓系統，且將與鋒面結合，周末將帶來雨勢，其中周日降雨最大，各地普遍有陣雨或雷雨，西部半有大雨甚至豪雨。

天氣風險公司氣象部經理、天氣職人吳聖宇表示，今天周五台灣附近偏南風，中部以南有局部短暫陣雨或雷雨，白天配合熱力作用，陸地或是山區仍會有熱對流發展帶來雷雨，局部山區雨勢會較大，或是有短時強降雨。各地溫度悶熱，高溫普遍可達31至33度，局部地區可能來到34至35度或以上。

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昨天在海南島東方海面形成了今年第2個熱帶性低氣壓，目前正緩慢向北接近廣東西部沿岸，吳聖宇表示，有可能在今天深夜到明天(1日)清晨就會在廣東沿岸登陸，登陸前強度有稍微增強的機會，但是會不會發展成颱風還有待觀察，如果成為輕度颱風，會是今年第2號颱風「馬力斯」，不過生命期應該會很短暫，隨即就會登陸，強度也會跟著減弱，可能很快就會減弱為熱帶性低氣壓或是一般的低壓系統。

吳聖宇指出，這個熱帶性低氣壓或颱風雖然對台灣並沒有直接影響，不過它進入陸地減弱後會逐漸跟北方再度南壓的鋒面結合在一起，跟著鋒面向東移動，明天周六接近台灣，後天(2日)通過台灣上空後快速向東遠離，它所夾帶的水氣也會跟鋒面一起為台灣帶來降雨，明後天周末假期各地的天氣並不好，甚至會有局部較大雨勢發生的機會。

吳聖宇進一步說明，周六各地降雨將會逐漸增多，西半部有局部較大雨勢發生的可能，東半部雨勢相對較小，白天配合熱力作用，各地山區要注意熱對流發展帶來較大雨勢。周日低壓配合鋒面快速通過，降雨會比周六明顯許多，各地普遍有陣雨或雷雨，西半部局部地區會有大雨甚至豪雨，同時也會伴隨較強陣風，最快要等到周日晚間或深夜過後，低壓鋒面遠離，降雨就會明顯的減少下來。

下周一(3日)低壓鋒面離開，後續位置偏南停留於巴士海峽，吳聖宇表示，台灣又會進入鋒面北方的東北風環境中，降雨白天山區發展的局部熱對流所帶來的雷雨為主，天氣型態比較偏向夏季型，類似天氣可能維持到下周三(5日)左右，下周四(6日)開始鋒面緩慢北上，下周五(7日)之後可能退回到大陸上重整，台灣再度回到偏南風環境，水氣有增多趨勢，再度轉變為迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨，午後山區有較明顯熱對流發展降雨的天氣型態，且一直延續到端午節假期。

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