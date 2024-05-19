獨／吳興街女子命案疑遭黑幫買兇　夫4月偷渡大陸...疑兇背景曝

▲42歲女陳屍信義區吳興街住處「背部多處刀傷」，警方鎖定兇嫌追查。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）



記者張君豪／台北報導

北市信義區吳興街3日深夜發生一起已婚張姓女子（41歲）在自家臥室遭刺死的命案，轄區警方勘驗現場發現死者陳屍臥室內，頭部被塑膠袋包裹、上半身包覆棉被，背部有多處刀傷，遺體已經腐敗發出惡臭，檢警初步勘驗推定死亡時間超過兩周，經調閱監視器及過濾死者通聯，發現死者生前最後與詐團成員有密集聯繫，加上最後進入兇案現場者為詐團派來談判的小弟，研判張女遇害應與詐團贓款未入帳糾紛有關。

據了解，吳興街張女死亡命案相當離奇，原本盛傳是張女丈夫、從事詐團水房業務的陳男（48歲、詐欺通緝）所為，但專案小組案發後調閱監視器、住居親友查訪均找不到陳男蹤跡，甚至現場監視器影像也未錄到陳男在命案前後進出過的畫面，後來警方掌握關鍵證人情資，確定陳男在4月中旬就搭船，以俗稱「坐桶子」偷渡方式潛逃大陸。

另外一名年約28歲的田姓男子（舊姓江、因故改姓名）在張女推定死亡時間前後曾進入命案現場，田嫌身影也被監視器拍下，但涉嫌行兇的田男，事後立即變裝搭車到桃園機場，臨櫃購買機票赴大陸。目前刑事局兩岸科證實：接獲台北市信義分局專案小組通報，兩岸科5月10日循兩岸共同打擊犯罪模式及司法互助協議，函請大陸公安部協查兩名台籍涉案人行蹤。





據了解，陳男與涉案的田男都隸屬特定詐騙集團成員，雖然涉案兩人並無幫派註記，但外傳該詐團及涉案人均隸屬竹聯幫天蠍堂所經營，江湖盛傳陳男因在詐團負責洗錢做帳，疑似把要贓款轉匯到國外俗稱「快車」的東南亞地下匯兌業者，但贓款並未依約匯出，陳男疑似捲款潛逃，有黑幫背景的詐團因此買兇上門追債。

張女遺體被發現後，警方封鎖現場進行鑑識，卻未發現其手機，檢警懷疑遭到涉嫌行兇的田男帶走，詐團可能想因此找出陳男赴大陸的聯絡方式和居住地點，甚至不排除與大陸黑幫合作，要在對岸找到陳男逼債，目前陳男與田男的相關資料，北市警方已透過刑事局兩岸科正式遞交給大陸公安部，若陸方積極配合查處，案情應可漸露曙光。

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