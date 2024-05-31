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社會 社會焦點 保障人權

男開車賞夜景「大燈刺眼被攔查」　女躲後座身分曝...竟是失聯移工

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警方昨（30）日深夜執行酒駕勤務，在桃園區大興西路發現一輛改裝白色轎車，車燈過於刺眼於是上前攔查，越南籍駕駛辯稱，轎車是向友人借來載同鄉看夜景，警方發現車內女乘客神情緊張，經調查後竟是失聯2年多黎姓失聯女移工，越南男子辯稱不知對方是失聯移工，警方帶回偵訊後移請桃園專勤隊收容，等候遣返。

▲桃園市警方昨晚在大興西路攔查一輛改裝轎車，因車燈太耀眼被警方攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警方昨晚在大興西路攔查一輛改裝轎車，因車燈太耀眼被警方攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，桃園警分局埔子派出所副所長姜之維率同仁於大興西路執行酒駕取締勤務，一輛白色轎車車燈發出炫目光芒，已違反道路交通管理處罰條例第16條相關規定，員警立即示意靠路邊進行攔查。

▲桃園市警方昨晚在大興西路攔查一輛改裝轎車，意外查出同車女乘客竟是失聯移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警方昨晚在大興西路攔查一輛改裝轎車，意外查出同車女乘客竟是失聯移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

阮姓越南籍駕駛告訴警方，車子是向朋友借來載同鄉看夜景，不清楚轎車是否經過改裝，員警攔檢時發現，後座女乘客神情緊張，經查證後，發現51歲越南籍黎姓女子，是已經通報失聯2年多的外籍勞工，阮男嚇了一跳辯稱，只是借車載同鄉出遊看夜景，不知道對方是失聯移工，員警依規定將黎女帶回偵訊，並移請移民署桃園專勤隊收容，交通違規部分則依法另行告發。

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