黃金盤商勾結弘仁會組詐團　洗錢3千萬手法曝！6人被收押

記者張君豪／台北報導

刑事局打詐中心情資研析小組近期鎖定，位於新北市中和區的黃金盤商「理想金國際有限公司」公司帳戶配合詐團洗錢，警方追查發現是竹聯幫弘仁會成員組成投資詐騙車手、水房集團，透過人頭帳戶把詐騙贓款匯到該黃金買賣公司，再透過該公司購買黃金後轉買賺取價差，再把漂洗乾淨的現金退給詐騙集團，刑事局偵七大隊會同北市松山、文山二分局、刑警大隊、新北市新莊、永和分局、桃園市桃園分局、彰化縣田中分局、苗栗縣刑大共組專案小組追查，警方追查約有50多名被害人報案，財損金額超過3千萬元新台幣。

▲刑事局破獲理想金黃金買盤負責人與弘仁會勾結洗錢的詐騙案件。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

專案小組報請新北地檢署指揮併展開追查，鎖定「理想金國際有限公司」負責人楊尚融涉嫌與竹聯幫弘仁會陳姓大哥合作，把騙取民眾投資的贓款透過人頭帳戶層層轉帳最後轉入理想金公司，該公司負責人則利用贓款購買黃金條塊後加工變現，販售黃金獲利後抽傭11%手續費，把現金退給詐團。





楊嫌這種操作黃金買盤的手法，等於拿詐團的充沛現金購買黃金現貨，利用低買高賣方式賺取黃金買賣交易匯差，並抽取詐團處理贓款總額11%手續費，等於兩邊賺取黃金現貨買賣的匯差及幫詐團洗錢的手續費。

檢警調查，竹聯幫弘仁會陳姓角頭（24歲）與境外機房配合，在臉書刊登投資「股票、虛擬貨幣」詐騙廣告，騙取民眾加LINE匯款頭資，從2023年7月經營迄今，被害人超過50餘名，光是一名70多歲的女退休銀髮族因誤判投資逾300萬元，加上警方查扣詐團電腦解析，粗估詐團經營約7個月獲利達8千多萬元，顯見還有多名被害人尚未報案，警方呼籲民眾若遭遇類似的投資詐騙可報警求助，以利後續司法追償。

有弘仁會背景的陳男憑藉黑幫勢力，教唆小弟帶著人頭帳戶提供者，臨櫃或操作網銀匯款到楊男的黃金買盤公司，專案小組從今年1月到4月間發動5波拘搜行動，搜索楊男的黃金買盤公司及位於新店的黃金條塊加工廠，以及陳男藏匿在台北市中山、中正區的3處水房，陸續拘提陳、楊等涉案犯嫌16人到案，並約談4名同案共犯。

專案小組搜索查扣手機25支、現金112萬餘元、刀械6把、電腦4台、空氣槍3把、鋁棒3支、金條2789克、K金135克、黃金買賣合約及簽收單1批、鑄造模具1批。





理想金公司負責人楊男到案後否認勾結詐團洗錢，但陳男等人指證歷歷，警訊後依觸犯《刑法》詐欺、《洗錢防制法》《組織犯罪條例》等罪嫌移送新北地檢署偵辦，包含陳、楊等6名詐團、洗錢主嫌經檢察官複訊後聲押獲准。