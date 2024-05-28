「全國縣市施政滿意度調查」 嘉市10金3銀　含金量非六都第一

▲▼ 全台唯一3度蟬聯「大滿貫」！「全國縣市施政滿意度調查」 嘉市奪10金3銀 含金量非六都第 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由中國時報主辦「全國22縣市施政滿意度調查」，28日公布，嘉義市再度自我超越，締造榮光，於衡量施政的13面向中斬獲10金3銀佳績，為全台22縣市中唯一連續3年榮獲「大滿貫」肯定的縣市，含金量非六都縣市最高；黃敏惠市長更連續2年獲施政滿意度金獎榮耀，今年新增指標的信任度及重視SDGs指標亦獲金獎認證，反映市民朋友對施政品質的高度評價。市府團隊與國際同步朝向「新永續」出發，以聯合國SDGs17項永續發展指標為施政基底，留給下一代有希望的嘉義市，成果令市民有感，備受認可。





黃敏惠今日親自北上領獎，表示「市府團隊所有的施政都要回歸市民的日常生活，人民才會有深刻的感受」，嘉義市今年能成為全國22縣市中唯一連續三年蟬聯「大滿貫」肯定的縣市，且市民生活幸福感名列前茅，所有的榮耀都要歸功於市民共同的努力與肯定，每一次的民調對市政團隊不僅是考驗更是一種肯定。





黃敏惠指出，嘉義市幅員小，也無園區，但我們不抱怨，用微笑面對許多困難與挑戰，以小城市大創新的理念攜手市民共同打拚，歷經三年多疫情，營利事業銷售額仍年年寫下歷史新高。黃敏惠市長同時也向所有縣市長致敬，借鏡每個縣市端出各自特色的政策，期許市府團隊抱持著更大的使命感，不斷突破、永不止步，戰戰兢兢完成市民的託付，讓嘉義市的精采不斷被看見。

今年新增「信任度」及「重視SDGs」兩項施政指標，嘉義市雙雙獲得金獎肯定。黃敏惠特別感謝市民對市府團隊的信任，並強調「民無信不立」，民眾的信任正是市府帶頭往前衝的堅強後盾，而「重視SDGs」的金獎更肯定嘉義市過去的永續作為與方向是正確的。

嘉義市明定法源，「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」審議通過，進度為非六都第1；全國唯一100%市區電動公車，YouBike公共自行車周轉率非六都第1名，打造綿密而便利的低碳交通網，更以全國首創的縣市層級課程治理，引領實踐聯合國「永續發展目標（SDGs）」行動教育指引，讓「永續不只是說法，而是做法，落實於每一項政策中。



黃敏惠市長也分享，嘉義市是木都、畫都也是管樂之都，我們不斷呈現自有文化特色，並與區域合作發展，打造園區生活圈，重視教育、文化、醫療與長照等政策，交通與經貿發展並重推動區域繁榮，阿里山火車帶動的觀光更承載了台灣數百年歷史發展的重要角色。黃敏惠市長引用印地安諺語：「這塊土地不是我們從祖先那兒繼承的，而向後代子孫借的」，強調「永續不是一個人做，而是要大家一起做」，表達留給下一代有希望的嘉義市，打造嘉義市成為「全齡共享，世代宜居」幸福城市的決心。



今日公布的「施政滿意度調查」13個面向中，嘉義市獲得10項金獎3項銀獎的好成績，尤其是醫療衛生已經連續6年拿到金獎、教育品質也連續5年拿到金獎、藝術文化連4年拿到金獎，包含治安狀況、環境保護、幸福感及觀光旅遊等則是連續2年獲得金獎，其中嘉義市觀光旅遊面向在無大山大水的自然環境下，仍憑藉著豐厚多元的在地文化及人文底蘊連年於激烈競爭中突破重圍，再次奪得金獎肯定。看好嘉義市連年刷新旅宿業住宿人次觀光前景，全台首間VOCO酒店更選擇落腳嘉市，可見嘉義市旅宿業的發展蓬勃。市府團隊感謝市民朋友的齊心努力，期許市政表現維持高原並不斷攀向高峰，讓市民的光榮感與幸福感持續倍增。