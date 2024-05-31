7名考試委員提名人選出爐！　民眾黨推薦鄧家基、國民黨籍2人

▲新任副總統蕭美琴31日主持考試院第14屆正副院長暨考試委員提名人發布記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

副總統蕭美琴31日主持第14屆考試院長、副院長及考試委員被提名人介紹記者會，考試院正副院長提名人分別為周弘憲、許舒翔，另外包括跨黨派4女、3男，共7名考試委員被提名人。蕭美琴期許被提名人，能運用專業發揮考試院職能，並期盼立法院給予支持和同意，讓考試院業務可以持續精進提升，繼續培育優秀的文官人才，進而提升政府的效能與施政品質。

此次的考試院正副院長及委員提名人選名單，跨黨派色彩濃烈，包括民眾黨推薦的鄧家基，以及具有國民黨籍的邱文彥、呂秋慧，其餘6人均為無黨籍。另外，從性別比例來看，5男、4女，女性比例將近50%。

副總統蕭美琴致詞時說，考試院是國家人力資源部門，負責培育現代文官，並辦理專技證照的考試，這些業務和政府效能、社會運作息息相關。因此，總統十分重視這次的提名作業，並特別指示這次提名有兩個目標：第一，「專業性」，被提名人必須具有考試院相關業務的學術背景或專業歷練；第二，「代表性」，除了兼顧性別與族群的衡平，更應該用人唯才、不分黨派。

蕭美琴指出，總統依據這兩個目標，在徵詢各界意見並慎重思考之後，決定提名現任考試院副院長周弘憲先生為第14屆考試院長、前考選部部長許舒翔先生為副院長。兩位都在考試院及人事行政體系服務多年，也都參與過第12、13屆考試院的運作。周弘憲先生熟悉銓敘、保訓與退撫基金業務，許舒翔先生則熟悉考選業務，在兩位的專長與歷練相互搭配之下，將可以確保考試院運作的專業性和經驗傳承。

在考試委員的部分，蕭美琴說，很榮幸在今年2月授命組成審薦小組，向各界廣徵適格人才，並從各專業團體、學者專家、政黨與政府部會的推薦人選中，提出建議名單給總統參考，她也要代表總統感謝審薦委員們的付出。

蕭美琴說，依照考試院組織法，總統應提名7至9位考試委員，總統考量人事安排「重質不重量」，決定依照最低法定人數，提名邱文彥等7位擔任第14屆考試委員。

蕭美琴指出，總統賴清德在決定人選時，除了專業性和代表性之外，也特別強調要提升考試委員來自文官體系的比例，搭配具有專技證照的專家。此外，他也很重視被提名人的行政資歷、參與國家考試的工作經驗，以及公共行政與法律的專業素養，因為這些專業範疇，都是與考試院業務最息息相關的領域。

蕭美琴說，這次的9位被提名人，兼顧性別與族群之代表性。在歷練上，有4位具有文官資歷、6位具有政務官經驗、3位具有專技證照。這9位被提名人對於考試院業務都相當熟悉，也全數都參與過國家考試、文官培訓或法制的工作。

蕭美琴指出，9位考試委員的專業領域涵括考試院業務最需要的人事管理、測驗、法律、公共行政、數位轉型、土木工程、醫事、生態保育與原住民行政等。這樣的專業與資歷組合，未來團結合作，大家可以對第14屆考試院的表現寄予厚望。

蕭美琴表示，總統府今天會將提名咨文送交立法院，希望立法院各委員能惠予支持和同意，讓考試院的業務方向可以持續精進提升，繼續培育優秀的文官人才，進而提升政府的效能與施政品質。

▲副總統蕭美琴。（圖／記者湯興漢攝）



考試委員被提名人介紹如下：

一、考試院長被提名人周弘憲

周弘憲先生，國立台灣大學法律系畢業。他擔任考試院副院長近4年，襄助黃院長推動考試、銓敘、公務員退撫制度改革及數位轉型，績效有目共睹。

周弘憲也曾經擔任考試院所屬的銓敘部部長、保訓會主委，曾兼任退撫基金管理委員會、及監理委員會主任委員，並曾擔任行政院人事行政局局長。和考試院業務相關的首長職務，除了考選部之外，他幾乎都曾經歷練過，並且有很傑出的表現。他同時也具有文官資歷、和律師證照。從專業的角度，已經很難再找到比周弘憲先生歷練更完整的人選，來領航考試院業務的持續革新。這是他決定院長提名人選最主要的考量。

▲考試院院長提名人周弘憲。



二、考試院副院長被提名人許舒翔

許舒翔為美國科羅拉多州立大學政治研究所博士，曾擔任環球科技大學校長，並曾擔任考選部部長和政務次長。他服務於考選部的8年期間，完成了許多重要業務改革，包括加速建置電腦化考場、公務人員考試減科、建構離島特考制度等；並在疫情期間靈活應變調度，讓國家考試能順利辦理完成。

考試院副院長必須擔任高普考的典試委員長，並負責主持各項政策與法案的審查會。總統認為，許舒翔先生對各項國家考試業務的熟悉，以及8年考試院運作的參與，將可以駕輕就熟，是最適當的副院長人選。

▲考試院副院長提名人許舒翔。



三、考試委員被提名人邱文彥

邱文彥現為國立臺灣海洋大學、中山大學榮譽講座教授。美國賓夕法尼亞大學都市與區域規劃研究所博士。他是一位資深海洋學者，作育英才無數；曾任環保署副署長、立法委員，兼具學術研究與公職實務歷練。

邱文彥具海洋治理與環境永續專業，涵養國際觀視野，對台灣邁向海洋國家，著力甚深。行政院海洋委員會的成立，主要是他的貢獻。未來希望借重他的專業學養與前瞻視野，協助國家考選、培育優秀人才。

▲考試委員提名人邱文彥。



四、考試委員被提名人鄧家基

鄧家基現任國際水利環境學院副執行長。美國加州大學洛杉磯分校土木工程博士。他長期於地方服務，曾任臺北市議員、新北市環保局局長及臺北市副市長等職務，展現帶領所屬解決問題、完成任務之優異能力。

鄧家基擁有土木工程、環境保護專業，並具有文官資歷和環境工程技師證照，是考試院所需要的專業人才。以他對地方治理與公務人力管理的豐富經驗，擔任考試委員，一定能協助考試院推動相關業務革新。

▲考試委員提名人鄧家基。



五、考試委員被提名人王秀紅

王秀紅為現任考試委員。美國德州大學奧斯汀分校護理哲學博士。曾任行政院衛生署副署長、高醫大副校長及台灣護理學會理事長。她具有護理師證照，曾獲得國內外許多護理師專業獎項的肯定，長期深耕護理教學研究與公共衛生領域。

王秀紅在本屆考試委員任期中，積極推動護理師考試電腦化測驗及增辦考試。為了因應護理師人力短缺，她也主導「教、考、用」跨域協調，與衛福部、教育部及各大專院校充分合作。她的專業，對負責醫事人員證照考試的考試院至關重要。若續任第14屆考試委員，也將有助經驗傳承。

▲考試委員提名人王秀紅。

六、考試委員被提名人呂秋慧

呂秋慧為前銓敘部常務次長，文化大學市政學系法學士，是考試院出身的優秀文官，生涯幾乎都在銓敘部服務，曾任特審司、銓審司及法規司司長，公職歷練完整。近年來銓敘部多項重要法制研修，包含《公務人員陞遷法》及《公務員服務法》等，她都扮演了關鍵角色。

呂秋慧具有人事行政專業，熟稔相關法制與考試院運作，並富有參與審議保障救濟案件的實務經驗。她的文官生涯表現備受肯定，這次獲得提名考試委員，也代表總統對文官體系人才的重視。

▲考試委員提名人呂秋慧。



七、考試委員被提名人柯麗鈴

柯麗鈴為現任最高檢察署檢察官，並代理法務部司法官學院院長。英國倫敦大學法律碩士。她擔任檢察官多年，具備法律專業；也因為擔任司法官學院的院長，熟悉司法人員培訓進修法制與實務，並曾參與考試院推動法律專業人員考訓新制的工作。她也曾參與行政救濟實務，瞭解公務人員保障業務。

柯麗鈴具資深檢察官的背景，將有助於考試院辦理司法官、律師、司法人員、調查局等特考的品質，能與司法實務經驗結合，補充最優質人力。

▲考試委員提名人柯麗鈴。



八、考試委員被提名人黃東益

黃東益為政治大學公共行政學系專任教授，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士。他長期從事公共政策及數位治理之教學與研究，除了擔任考試院文官制度期刊主編、考銓資料研究中心委員，也協助許多中央和地方政府推動法規、參與式預算和開放資料等工作。

黃東益具公共行政的學術背景，與考試院業務性質高度相關；他具備了政府數位治理的專業，近年協助考試院數位轉型，更多次參與國家考試的典試與命題，及文官訓練講座。相信能夠對文官制度的持續精進，有極大的幫助。

▲考試委員提名人黃東益。



九、考試委員被提名人伊萬．納威Iwan Nawi

伊萬．納威，賽德克族，為現任考試委員。國立政治大學民族學博士。她曾任臺灣原住民文教基金會執行長、原民會政務副主任委員，對原住民族族語復振及文化教育深具使命，曾參與歷史正義與原住民轉型正義相關政策推動。

伊萬．納威熟悉原民事務專責機關運作，以及原住民族特考的辦理。她並富有綜理國家考試典試經驗，任內也積極關心政府部門友善生養環境的建構。她續任考試委員，相信能對精進原住民族文官人力發展，持續提供貼近族群需求的專業貢獻。

▲考試委員提名人伊萬.納威。