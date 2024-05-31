藍要修選罷法　鄭運鵬揭通過「關鍵中的關鍵」：是黃國昌

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

基隆市謝國樑遭連署罷免之際，國民黨立委許宇甄等人提出的《公職人員選舉罷免法》修正草案，提高罷免門檻，引來關注，而近日國會改革法案剛三讀，國民黨團31日欲將選把法修正草案抽出逕付二讀，但隨後又撤案，遭到批評。民進黨前立委鄭運鵬說，通過的門檻，其中關鍵中的關鍵，就是曾經被罷免過的民眾黨團總召黃國昌。

鄭運鵬說，國民黨團為今天立法院院會偷渡要把選罷法的提高罷免門檻的草案抽出「逕付二讀」，「逕付」的意思是不用再委員會討論，直接來院會、朝野協商處理。因為被抓包就先撤回了，但他們還是可以草草審查的。

鄭運鵬指出，整件事有二個關鍵，第一是修法的關鍵，一般來說修法是不溯及既往的，謝國樑的罷免案因為已經啟動，所以一般狀況是修法也救濟不到，這是政府對人民權益的誠信問題。不過，國民黨為了中天都敢在修法裡面加回溯條款了，應該沒有什麼做不出來的。但若真修法回溯，青鳥們又上街頭抗議，謝國樑被成功罷免的機率反而更高。

第二，鄭運鵬表示，這個案子如果民眾黨不支持，國民黨是沒辦法通過的，因此民眾黨這次要不要被摸頭的確是選罷法修法的關鍵。而其中關鍵中的關鍵，就是曾經被罷免過的黃國昌，因為當年，如果不是民進黨擋下了時代力量假道學的超低罷免門檻，今天黃國昌就是個被罷免掉的立委；當年，如果民進黨的支持者也去投他的罷免案，今天他還是個被罷免掉的立委。

鄭運鵬說，黃國昌沒有欠民進黨，但他欠不欠自己的過去記憶，「我就不知道了」。