　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍要修選罷法　鄭運鵬揭通過「關鍵中的關鍵」：是黃國昌

▲民眾黨立委黃國昌質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

基隆市謝國樑遭連署罷免之際，國民黨立委許宇甄等人提出的《公職人員選舉罷免法》修正草案，提高罷免門檻，引來關注，而近日國會改革法案剛三讀，國民黨團31日欲將選把法修正草案抽出逕付二讀，但隨後又撤案，遭到批評。民進黨前立委鄭運鵬說，通過的門檻，其中關鍵中的關鍵，就是曾經被罷免過的民眾黨團總召黃國昌。

鄭運鵬說，國民黨團為今天立法院院會偷渡要把選罷法的提高罷免門檻的草案抽出「逕付二讀」，「逕付」的意思是不用再委員會討論，直接來院會、朝野協商處理。因為被抓包就先撤回了，但他們還是可以草草審查的。

鄭運鵬指出，整件事有二個關鍵，第一是修法的關鍵，一般來說修法是不溯及既往的，謝國樑的罷免案因為已經啟動，所以一般狀況是修法也救濟不到，這是政府對人民權益的誠信問題。不過，國民黨為了中天都敢在修法裡面加回溯條款了，應該沒有什麼做不出來的。但若真修法回溯，青鳥們又上街頭抗議，謝國樑被成功罷免的機率反而更高。

第二，鄭運鵬表示，這個案子如果民眾黨不支持，國民黨是沒辦法通過的，因此民眾黨這次要不要被摸頭的確是選罷法修法的關鍵。而其中關鍵中的關鍵，就是曾經被罷免過的黃國昌，因為當年，如果不是民進黨擋下了時代力量假道學的超低罷免門檻，今天黃國昌就是個被罷免掉的立委；當年，如果民進黨的支持者也去投他的罷免案，今天他還是個被罷免掉的立委。

鄭運鵬說，黃國昌沒有欠民進黨，但他欠不欠自己的過去記憶，「我就不知道了」。

ET快訊
江蕙封麥9年罕見喊話張學友：想再跟你合唱
救護車拚命叭！小客車一直擋　阿嬤駕駛現身：我當時很緊張
快訊／陸准飛新疆空域　華航長榮：已取得許可
獨／孫安佐在普吉島被警帶走3次　狄鶯從醫院把他領回
獨／身高沒160被迫退訓！正妹打贏憲法官司：沒規畫再當消防員
快訊／孫安佐呼麻露下體首發聲！
高職女遭霸凌離世！盧秀燕自曝「進職場被霸凌」：不會這樣算了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍要官員舉手答「是否擔心反質詢」　卓榮泰急制止暗酸：這樣沒紀錄

黨員被提名考試委員！國民黨不知情　要求主動說明理由

陸片面終止ECFA中134項關稅減讓　經貿辦：早有因應

王義川一席話陷監控風暴　王婉諭批：真有監控就好好面對司法

假問路真性侵！松山之狼2年犯案21次　監院糾正北市府：未提報社安網

藍要修選罷法　鄭運鵬揭通過「關鍵中的關鍵」：是黃國昌

支持大巨蛋辦演唱會　李四川喊話：議會與市府一同承擔責任

藍營若修《核管法》核電廠可延役？　郭智輝語帶保留：將依法行政

陸又中止ECFA產品關稅減讓　總統府：典型的經濟脅迫

黃國昌昔堅持罷免「低門檻」　林俊憲嗆：有臉配合藍營提高門檻嗎？

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

準爸媽餵性別揭曉蛋糕　阿金一口吞連渣也看嘸

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

小蝙蝠掉泳池！她跳水救援　餵奶再「掛抹布」助回媽身邊

藍要官員舉手答「是否擔心反質詢」　卓榮泰急制止暗酸：這樣沒紀錄

黨員被提名考試委員！國民黨不知情　要求主動說明理由

陸片面終止ECFA中134項關稅減讓　經貿辦：早有因應

王義川一席話陷監控風暴　王婉諭批：真有監控就好好面對司法

假問路真性侵！松山之狼2年犯案21次　監院糾正北市府：未提報社安網

藍要修選罷法　鄭運鵬揭通過「關鍵中的關鍵」：是黃國昌

支持大巨蛋辦演唱會　李四川喊話：議會與市府一同承擔責任

藍營若修《核管法》核電廠可延役？　郭智輝語帶保留：將依法行政

陸又中止ECFA產品關稅減讓　總統府：典型的經濟脅迫

黃國昌昔堅持罷免「低門檻」　林俊憲嗆：有臉配合藍營提高門檻嗎？

台青走進全球最大茶海　「哇」出聲嘆非常浪漫

露營車渡假村菜餚全韓文說明　釜山獅友大讚貼心超國際化

《九龍城寨》王九來了！伍允龍被認成郭富城　笑談粉絲「沒劉俊謙多」

艾瑞絲成功甩肉3公斤！　被媽嫌胖曝理想體重：繼續努力

治療師變狼！患者車禍手受傷「他摸乳頭」復健　女報案崩潰搥牆

藍要官員舉手答「是否擔心反質詢」　卓榮泰急制止暗酸：這樣沒紀錄

肌膚質感再提升！夏季5款面膜推薦　一敷修護超有感

黨員被提名考試委員！國民黨不知情　要求主動說明理由

曾頌恩腿傷OK　平野惠一笑：恢復能力超強

行動挺花蓮！台中媒介120旅遊團　雲林苗栗推縣民遊花補助

黑熊Ｌ型坐姿泡冷泉 抬頭望天空思考熊生

政治熱門新聞

幕後／蔣選方仰寧　卻被劉問李西河

快訊／柔性杯葛？韓國瑜要立委掌聲歡迎卓榮泰　藍委集體轉身離開

掰了！黃國昌遭撤銷獎項　北美洲台灣人教授協會：他破壞台灣民主

快訊／30綠委連署提案修憲「廢考監」　喊話韓國瑜成立修憲委員會

不甩蔣萬安選方仰寧！內政部說明了

白議員批警抓酒駕！蕭敬嚴：垃圾民代應被全民唾棄

直擊／立院「韓式」服裝儀容上路　韓國瑜轉角撞見1綠委驚呼：帥啊！

多圖／韓國瑜「服裝儀容」上路　藍綠白都有人不甩、他訂製西裝最用心

趙天麟外遇後翻身成獨董　今出國訂錯航班「感謝上帝美好安排」

7名考試委員提名人選出爐！　民眾黨推薦鄧家基、國民黨籍2人

被葉元之點名應被罷免　傅崐萁：我都會來承擔

李西河接警局長　他批中央耍人有趣？

李西河非蔣希望人選　北市府證實

稱「年輕員警不受教」　饒慶鈴改口：酒駕零容忍

更多熱門

相關新聞

藍營若修《核管法》核電廠可延役？　郭智輝語帶保留：將依法行政

藍營若修《核管法》核電廠可延役？　郭智輝語帶保留：將依法行政

多位藍委擬推動《核子反應器設施管制法》修法，為國內3座老舊核電廠延役解套，而核三1號機今年7月將除役，綠委莊瑞雄質詢時詢問，若修法通過，經濟部長看法如何？對此，部長郭智輝回應，若修法過了就依法行事。行政院長卓榮泰則表示，政院就會對法條內容執行，但執行時要有一個安全的屏障。

為中天解套？藍修法草案付委　李坤城：擴權法案又一件

為中天解套？藍修法草案付委　李坤城：擴權法案又一件

大陸中止ECFA關稅減讓　國民黨喊話賴清德：嚴肅面對兩岸經貿問題

大陸中止ECFA關稅減讓　國民黨喊話賴清德：嚴肅面對兩岸經貿問題

多圖／韓國瑜「服裝儀容」上路　藍綠白都有人不甩、他訂製西裝最用心

多圖／韓國瑜「服裝儀容」上路　藍綠白都有人不甩、他訂製西裝最用心

快訊／30綠委連署提案修憲「廢考監」　喊話韓國瑜成立修憲委員會

快訊／30綠委連署提案修憲「廢考監」　喊話韓國瑜成立修憲委員會

關鍵字：

國民黨民進黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

奇葩走私！空姐直腸塞入1公斤黃金

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面