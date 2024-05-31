為中天解套？藍修法草案付委　李坤城：擴權法案又一件

▲李坤城。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委羅智強等多位立委擬具《衛星廣播電視法》部分條文修正草案排入今天院會報告事項，已通過交付交通委員會審查，該案內容提到「該條修正通過後，效力溯及既往」，遭指有意為中天新聞台解套。對此，民進黨立委李坤城表示，這是國民黨又一件擴權法案。

針對《衛星廣電法》修法重點，羅智強曾指出，獲得包含民眾黨在內的55位跨黨派委員連署支持，主要是把捍衛新聞自由直接入法，也區分一般頻道跟新聞頻道，提高衛廣法的憲政高度。在管理模式上，改為先輔導後處分的方式，對於電視台有不實廣告、違規處罰依舊保留行政罰鍰的處分，但是NCC無法再以「換照」來要脅及箝制新聞自由。

李坤城則質疑，這個修正案有爭議條文包括衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司的執照，有效期間從6年延長為9年、以新聞頻道為主之衛星廣播電視事業之執照期限為「永久」、電視台訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效、該條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件。而因為最後一點，所以未來若通過，代表中天新聞台可以復台。

李坤城批評，這是國民黨擴權法案又一件，讓中天復台，起死回生，溯及既往，包括民眾黨立委麥玉珍、張啓楷、林國成以及加入國民黨團運作的無黨籍立委高金素梅和陳超明，都有參與連署。