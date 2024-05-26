「3種深海魚」重金屬含量高！醫師警告：吃太多恐加速失智

▲有許多民眾愛吃深海魚，不過醫師點名，有3種深海魚重金屬含量較高，要注意每周食用的次數。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

魚類是相當健康的食物，但如果沒有挑對種類，可能會對身體造成負擔。減重醫師蕭捷健近日在臉書上分享，雖然深海魚富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，但如鮪魚、鯊魚及旗魚等深海魚類，重金屬含量較高，若是吃太多，可能會加速失智。

蕭捷健在臉書粉專上分享，魚類富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，尤其是深海魚更加豐富，這種營養素有助於抑制壓力賀爾蒙皮質醇、抗發炎，不過在選擇深海魚類食用時，還是要注意重金屬含量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭捷健點名，鮪魚、鯊魚與旗魚在食物鏈的位置較高，體內重金屬含量較高，可能累積較多的汞、其他重金屬，若是長期食用，可能對健康造成危害，因此需要注意每周的實用次數。

蕭捷健引述美國食品藥物管理局的資料，指稱這些魚類的汞含量，平均每公斤魚肉含有0.5到1.5毫克，若是長期食用，可能增加神經系統疾病的風險。

不過，蕭捷健也說，並非所有深海魚的重金屬含量都較高，如鯖魚、鮭魚等魚類，重金屬的含量較低。此外，針對粉絲的疑問，蕭捷健也解答，只要不是大型的海洋魚，普通的養殖魚類都不需要擔心。