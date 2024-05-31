起飛前「1人捲入飛機引擎」身亡！　荷蘭調查出爐：男員工輕生

▲ 荷蘭皇家航空客機發生有人捲入引擎的事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

荷蘭阿姆斯特丹機場29日發生恐怖事件，一人捲入準備起飛的飛機引擎而死，瞬間爆出可怕噪音和煙霧，全機因此緊急疏散。死者已被證實是一名男性雇員，調查顯示他是故意爬進引擎，判定為輕生身亡。

這架荷蘭皇家航空（KLM）KL1341航班29日原定下午2時25分飛往丹麥比隆（BIllund），機上載有逾80名乘客，正準備從阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol Airport）出發時，空服員才剛做完安全示範就發生這起事件，所有人被迫下機接受調查。

綜合《紐約時報》等外媒，荷蘭皇家憲兵隊30日宣布，已確認死者是在機場營運的一家公司男性雇員，而當時KL1341航班剛從停機坪移動到滑行道，正要滑行到跑道上，調查顯示他是故意爬進引擎，表明這是一起自殺案件，出於對死者及親屬的尊重，將不再發表進一步聲明。

不少乘客親眼看見死者突然靠近引擎，接著就聽見引擎發出「地獄般的噪音」且冒出煙霧。他們被列為重要目擊者，卻也因目睹恐怖過程受到嚴重創傷。

事發後航空公司調派替代航班並更換機組員，於當天晚間起飛，因原航班組員受到「重大影響」，該公司也正向乘客及員工提供支持。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995