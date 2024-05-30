8類人快速通關！桃機出境優先通道調整　6／6起上路

▲桃園機場出境優先通適用對象，包括機組員、禮遇旅客、行動不便者、單獨搭機兒童等8類對象。（圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為提升旅客通關服務品質，桃園國際機場公司今（30日）宣布，6月6日起調整出境優先通道規範，明確定義適用對象資格及陪行人數，包括機組員、禮遇旅客、孕婦、單獨搭機兒童等8類符合優先通關人員，可於第一航廈1號出境門及第二航廈2號出境門通關。

桃機公司表示，為使優先通道服務更切合旅客需求與提升通關效率，經邀集外交部、領事事務局及航空警察局等相關單位討論，並參考旅客實際需求後，定義優先通道的適用對象，例如行動不便旅客資格為使用輪椅或輔具者，本人及1名陪行人員。

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▲桃園國際機場6月6日起調整出境優先通道規範 。（圖／桃機公司提供）

桃機公司進一步表示，嬰兒車及嬰幼兒也明確規範，其中嬰兒車旅客本人及2名陪行人員；2歲以下嬰幼兒旅客本人及2名陪行人員，適用優先通道資格。此外，參照領事事務局官網有關「APEC商務旅行卡(APEC Business Travel Card, ABTC)僅限本人使用」原則，調整為限持卡本人通行，取消陪行人員通行，回歸使用權益。



為提升出境通關效率，桃機公司表示，今年起已陸續增加1條出境安檢線、升級1條智慧型安檢線及優化排隊動線等措施，以縮短出境尖峰時段旅客等候時間為目標，機場公司將持續視機場營運實況及觀察旅客需求，滾動檢視通關規範。