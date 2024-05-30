19歲弟買「豬用催肥飼料」問：人能吃嗎…商家急報案！真相笑歪網

▲男生網購增肥獸藥吃。（圖／翻攝自溫州晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

「一客戶購買店裡激素類藥物，我告知客戶不能給人使用，但客戶使用後詢問會不會出人命，懷疑其有自殺傾向」，日前，溫州鹿城公安分局南郊派出所收到這樣一個報警電話。原來，一網店店主稱，一名歐姓顧客於5月中旬，在店鋪下單了一款號稱能日胖3斤（1.5公斤）的豬用催肥劑。

據《溫州晚報》報導，鹿城公安分局南郊派出所當時收到報案後，值班警員立馬帶隊趕往現場。

根據報警人提供的客戶地址，警員敲響了某社區的住戶房門，「你們誰是歐XX？」一名20來歲的男子表示自己就是歐男，「你在網上買了獸藥嗎？」面對警員的詢問，歐男矢口否認，一旁的表哥和表姐一頭霧水地詢問警員發生了什麼事。

來不及多解釋，警員嚴肅地追問，「網店店主報警說你買了獸藥，你吃了沒？吃了，我們趕快去醫院！」歐男輕聲回答，「沒有，我買的是吃的，是增重的。」

見歐男固執地不肯說出實情，警員現場撥通了報警人-某獸藥網店商家的電話進行求證。店主說，線上聊天中，歐男曾詢問是否能食用這款添加劑。客服答覆他，這是一款含有激素的獸用添加劑，不可供人服用。

沒想到，幾天後，歐男再次詢問是否能搭配牛奶喝。看到這條訊息，把人在廣州的店家急壞了，他立即向溫州警方電話求助，「他明確地問了句使用後會不會出人命，我擔心他是不是想不開。」

聽到店家在電話中的這番話，歐男知道事情再難隱瞞，在警員的要求下，他從臥室拿出了網購的獸藥。經警員查看，這是一款重1公斤的混合型飼料添加劑，袋子上醒目地印有「日長3斤」的宣傳標語。

歐男不好意思地道出了事情真相，「我還沒有吃，真的沒有吃，我就是想長胖點。」

原來，今年19歲的歐男，一直深受體型過瘦的困擾。偶然看到這款宣稱能「日長3斤」的豬用飼料添加劑，求胖心切的他便下單準備鬥膽一試。

「你想長胖點不要吃豬吃的啊」！了解來龍去脈後，歐男哥哥在一旁生氣地指責了他的瘋狂念頭。隨後，警員向家人仔細瞭解歐男的情況，家人表示歐男近期生活和精神狀況並無任何異常。離開前，警員叮囑家人，對引發這場「烏龍」的獸用飼料添加劑進行善後處理。