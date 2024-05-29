新婚8天！印度男半夜「拿斧頭砍死一家8人」　妻子也不放過

▲ 男子趁全家人都睡著後一連砍殺8人。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度中央邦發生一起恐怖事件，一名才剛結婚的年輕男子半夜趁所有人都進入夢鄉，竟持斧頭砍死包括妻子在內的8名家人，被一名正好醒來的家人目睹後趕緊逃跑，隨後畏罪自殺。

根據《印度時報》，這起事件發生於欽德瓦拉縣博爾達卡查爾村（Bodal Kachhar），27歲男子迪內什（Dinesh）和整個大家庭同住一個屋簷下，29日凌晨約2點半持斧頭接連砍死8名睡夢中的家人，包括他新婚僅8天的妻子。

迪內什正打算對其他人下手時，被一名醒來打算如廁的婦女目睹，趕緊逃離現場，隨後被發現自縊身亡。

叔叔受訪透露，迪內什是他已故哥哥的兒子，1年前開始出現精神問題，但接受治療後看起來並無異狀，5月21日才結婚，事發當晚卻砍殺母親、妻子、妹妹、哥哥、大嫂和他們的3個孩子。

叔叔說明，他們全家人都睡在院子裡，當一名嫂嫂醒來看見迪內什手持凶器，便試圖搶過斧頭，導致她的孫子在過程中受傷，嫂嫂叫醒兒子來幫忙時，迪內什便趁機逃跑，後來自殺身亡。警方目前正在現場調查。

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