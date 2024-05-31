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2縣市大雨！　短命颱「馬力斯」今生成將影響台灣

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲今天全國各地多雲時晴偏熱。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今(31)日天氣跟昨天相似，全國各地多雲時晴偏熱，明天起鋒面接近，各地有雨、也有雷雨機率發生。第2號颱風「馬力斯」今天將生成，從潛勢路徑來看是個「短命颱」，不過外圍環流仍會在下週二對台灣帶來雨勢。另外中央氣象署針對高雄、屏東發佈大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，最新(31日2時)中央氣象署「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，南海的「熱帶低壓」今日將發展為第2號颱風「馬力斯」，其行徑與最新(30日20時)歐洲(ECMWF)模式系集模擬(右圖)類似，先受到太平洋高壓西側導引向北前進，再受西風帶導引轉向偏東。但為「短命颱」，明(2)日登陸廣東後減弱為「熱帶低壓」，且將併入鋒面系統，成為鋒面帶上的氣旋。

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▲▼潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

▲高雄、屏東大雨特報。（圖／中央氣象署）

今(31)日鋒面還很遠，天氣與昨日類似，各地大致多雲時晴，仍偏熱；但大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢，應注意！因南方水氣北移，南台灣不定時偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。各地區氣溫：北部23至34度，中部24至35度，南部24至35度，東部22至33度。

明(1)日鋒面接近、配合南海水氣，各地轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，下週(2)日鋒面挾「馬力斯」殘餘環流通過，各地局部陣雨或雷雨持續，週末兩天有「中小尺度對流系統」發展的機率，應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)致災。下週日氣溫明顯下降、天氣轉涼。

▲▼潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

▲最新(31日2時)中央氣象署「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，南海的「熱帶低壓」今日將發展為第2號颱風「馬力斯」，其行徑與最新(30日20時)歐洲(ECMWF)模式系集模擬(右圖)類似，先向北前進，再轉向偏東。明日登陸廣東後減弱。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週一白天起至週四(3至6日)鋒面南移至巴士海峽、呂宋島一帶徘徊，台灣轉晴朗穩定，僅中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率；下週一清晨很涼、白天起氣溫將逐日漸升。

 
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