鋒面影響拉長！　全台周末有雨

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，周六鋒面逐漸南下，原先預報鋒面南壓的速度很快，不過新的預報資料來看，可能會影響比較長的時間，因此周末各地的天氣都不理想。

吳聖宇說，今天到周五鋒面又將逐漸北上，很快向北移動到大陸華南內陸，台灣附近風向也將轉變為偏南風環境，暖濕空氣增強，大氣不穩定度提高。

吳聖宇指出，迎風面中部以南地區上午就會有局部短暫陣雨或雷雨發生機會，白天配合熱力作用，島內陸地上或山區也會有比較大範圍的熱對流發展，帶來陣雨或雷雨的情況，島上發展的熱對流有機會帶來局部較大雨勢，或是短時強降雨現象。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳聖宇提到，晚間熱對流減弱，但偏南風迎風面中南部還是持續會有局部短暫陣雨或雷雨，整體天氣較為不穩定。

吳聖宇分析，周六鋒面逐漸南下，下午到晚間會進入台灣上空，並且一路往南移動，原先的預報鋒面南壓速度很快，不過新的預報資料來看，可能會影響比較長的時間，要等到周日晚間才會南壓到巴士海峽、台灣東南部海面一帶。

吳聖宇提醒，因此周末各地的天氣都不理想，西半部普遍有陣雨或雷雨，東半部也會有短暫陣雨或雷雨，其中在西半部局部平地或山區有較大雨勢發生機會，也可能出現短時強降雨現象。

▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署）



吳聖宇表示，鋒面通過、北風逐漸南下，各地溫度又會有較為下降的趨勢，北部、東北部到花蓮一帶感受比較明顯，尤其周日高溫有機會降回到26至28度左右；中南部及台東的溫度下降幅度就比較小，但是下雨的機會大，高溫同樣有機會降到30度或以下。

吳聖宇說，下周一鋒面南移至台灣以南，台灣附近受東北風影響，降雨明顯減少，山區午後仍有局部熱對流降雨機會；下周二、下周三預期也都是類似天氣，主要天氣變化仍是山區午後局部熱對流雷雨；下周四之後鋒面又有逐漸北抬的趨勢，對於端午節連續假期有可能造成影響，不過時間還早，後續變化仍有待觀察。