鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

▲周五起第二波鋒面更猛。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩提醒，本周第二波鋒面更猛！周五起全台再連降雨3天，各地並有局部大雨到豪雨發生機率。中央氣象署則提到，預估周六下半天至周日上半天，為鋒面影響最明顯的時候。

氣象署表示，今天東北季風減弱，環境轉為偏南風，各地溫度回升，水氣也增多，中南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，且越往南降雨機率越高，可能伴隨雷擊及強陣風，其他地區大多為多雲，午後因對流發展旺盛，各地有局部短暫雷陣雨，尤其山區雨勢較明顯，易有局部大雨發生的機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，周五隨著北邊鋒面接近，鋒面前緣西南風略增強，水氣持續增多，西半部降雨增加，有局部短暫陣雨或雷雨，而東半部大多為多雲，午後各地對流發展旺盛，西半部並有局部大雨發生機率。

氣象署提醒，周六、周日鋒面影響，全台降雨機率高，各地有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其中西半部及東北部雨勢較持續，且預估周六下半天至周日上半天，為鋒面影響最明顯的時候，請注意對流性降雨，易造成短延時強降雨。

氣象署說，周日下半天台灣附近轉為東北風環境，北部及東北部天氣稍轉涼，高溫下降到26度左右，夜晚低溫亦降到21、22度，請留意溫度的變化。

▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署）



氣象署預報，下周一至下周三鋒面移動至巴士海峽，台灣附近吹東北風，北台灣天氣稍涼，仍有殘餘水氣影響，中南部及東南部有短暫陣雨，其他地區則有局部短暫陣雨的機會，但降雨空檔長、範圍亦較小，大致以多雲的天氣為主。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，本周第2波鋒面更猛！周五至周日前後，分別受本周第2波梅雨鋒面接近及通過影響，天氣非常不穩定，加上水氣量又相當充沛，環境大範圍的西南風，西半部有短暫陣雨或雷雨，東半部亦有局部短暫陣雨或雷雨，各地並有局部大雨到豪雨發生的機率。

林得恩表示，這波鋒面降雨情形，會比上一波鋒面來得更加顯著且劇烈，屆時全台再連降雨3天，要等到下周一降雨才漸趨緩。