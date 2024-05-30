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「馬力斯」最快明早生成！與東北風交會　西半部周日劇烈降雨

▲▼颱風路徑潛勢預報。（圖／氣象署提供）

▲颱風路徑潛勢預報。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今（30日）早8時生成的熱帶性低氣壓，持續增強，中央氣象署預估明天上半天有機會發展2號颱風「馬力斯」。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，「馬力斯」與周日南下的東北風激烈交會，為西半部帶來劇烈降雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，周六到周日晚是降雨高峰期，西部出現劇烈天氣。

氣象署預報員黃恩鴻表示，該熱帶性低氣壓增強速度比較快，持續往東北方向前進，預估24小時內增強為今年第2號颱風「馬力斯（Maliksi，菲律賓提供，快速之意）」，日本資料顯示明天上午有機會生成。

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他說，就算形成但很快進到大陸陸地，強度就減弱，跟周末的鋒面系統合併，但帶來的外圍環流使得水氣增加，增加台灣降雨程度。

▲▼暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）

▲暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，「馬力斯」即將形成，留意周日與南下的東北風激烈交會，為西半部帶來劇烈降雨。日本氣象廳預測在登陸廣東陸地前，將增強為輕度颱風，登陸後將減弱為熱帶性低氣壓，並轉東北東朝台灣海峽北部移動。

「觀氣象看天氣」提醒，特別注意在6月2日逐漸從福建出海時，將為台灣帶來更強的西南風，此時北方又剛好有東北風南下，南、北風激烈交會形成一道很強的鋒面系統，可能為台灣西半部帶來劇烈的降雨。

▲▼颱風「馬立斯」即將形成，留意周日與南下的東北風激烈交會，為西半部帶來劇烈降雨。（圖／觀氣象看天氣臉書）

▲「馬力斯」即將形成，留意周日與南下的東北風激烈交會，為西半部帶來劇烈降雨。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「馬力斯」預估周六凌晨登陸中國廣東，隨後轉東北加速朝福建前進，受到陸地破壞，強度會減弱。周日下午橫越台灣海峽，傍晚至夜晚間穿越台灣上空。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，雖然此時已經不是颱風，仍保有熱帶低壓威力，挾帶的豐沛水氣、帶動的西南風，仍會有一定程度的威脅。周六下午至周日夜晚會是這波降雨高峰期，尤其當熱帶低壓靠近、通過陸地期間，西部地區有機會出現劇烈天氣。

▲▼未來降雨預測示意圖。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨預測示意圖。（圖／氣象署提供）

針對未來一周天氣，黃恩鴻表示，明天西南風增強，北邊鋒面接近台灣，水氣增多，西半部有短暫陣雨或雷雨，中南部跟東南部降雨機率也較高，一整天不定時有短暫陣雨或雷雨出現，降雨空檔變小、降雨時間拉長，其他地區大致多雲。

他說，周六、日受到鋒面或低壓帶影響，各地降雨機率高，尤其西南風帶來水氣，對流發展條件不錯，各地都有大雨或局部性豪雨發生的機率，東北部這2天一整天都會下雨，雨勢明顯。

▲▼未來一周溫度預測。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度預測。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻說，周日到下周二東北風下來，環境轉為北風，下周一清晨到周二北台灣低溫僅21度，白天高溫約26度，感受比較涼，中南部30度，周三才回溫。

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