熱帶性低氣壓決定「周末雨勢大小」　專家曬1圖曝對台影響

▲熱帶性低氣壓預報路徑圖。（圖／翻攝天氣職人吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

今（30日）上午8時又有1個熱帶性低氣壓形成，不排除明天發展為第2號颱風「馬力斯（（Maliksi，菲律賓提供，快速之意））。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶低氣壓一舉一動，將決定周末的雨勢大小，氣象專家吳聖宇在臉書表示，對台沒有直接影響，但間接帶來降雨值得注意。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，原先位於南海的熱帶擾動已增強為熱帶低壓，預估今、明天會先往北移動，朝中國廣東、香港、澳門一帶前進，在登陸前有機會成為今年第2號「馬力斯」颱風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周六抵達華南上空後，再順著導引氣流轉東快速通過福建，最後橫越台灣海峽，通過台灣上空，不過此時可能剩下熱帶低壓或普通低壓。

▲ 熱帶低壓的一舉一動，將決定周末雨勢大小。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

影響程度，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，以目前資料來看，周末期間從福建出海通過台灣上空時，將進一步帶動西南風及豐沛水氣，讓降雨情形更明顯，尤其西部地區位於迎風面有較強雨勢、風勢。這個熱帶低壓的一舉一動，將決定本周末各地雨勢大小。

吳聖宇則在臉書PO出颱風預報路徑圖，他指出，氣象署將海南島東邊的低氣壓升為熱帶性低氣壓，看起來有點季風低壓的味道，不過因為周圍風力較強，故升為TD，未來將往北靠近廣東西部沿岸，會不會變颱風還有待觀察。

吳聖宇說，後續它進入陸地後強度會減弱，但是將逐漸併入周末東移出來的鋒面中，有機會帶來較大的雨勢，本身對台灣沒有太直接的影響，不過間接帶來的降雨值得注意，周末天氣不佳，提醒大家安排活動要多加留意。

