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《柯南》兇手最愛毒藥！日大學「50g氰化物」遭竊　可毒死250人

▲▼白色粉末,毒品。（圖／VCG）

▲男子偷走研究室內50公克的有毒藥品。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

日本大阪公立大學5月2日發生氰化鉀、氰化鈉等劇毒藥物遭竊事件，而遺失的數量足以導致160人至250人死亡。警方經調查後，鎖定一名涉案的畢業生，28日依竊盜嫌疑將他逮捕，不過至今仍未找到失竊藥物。

氰化鉀是知名動畫《名偵探柯南》內兇手經常使用的毒物，無色且易溶於水，帶有淡淡杏仁味，含有劇毒；而氰化鈉也同樣含有劇毒。在日本，氰化鉀、氰化鈉皆被《有毒物質以及劇毒物質取締法》指定為有毒物質，需要特殊管理。

大阪公立大學工學研究科研究室2日在進行1年1度的盤點時，赫然發現實驗室內的25公克氰化鉀與25公克氰化鈉失竊。而失竊的藥物總量恐使160人至250人死亡。

校方隨即通報警察，而警方展開搜索後，鎖定一名30歲男子，28日將其逮捕歸案。根據調查，被逮的男子是大阪公立大學的畢業生，目前已承認犯罪事實。

校方指出，藥品保管庫的鑰匙只有登記在冊的教職員和學生可以使用。調查顯示，嫌犯曾經擁有進出研究室的權限，疑似藉此犯案。根據最新調查，男子坦言偷竊氰化物是為了殺害父親，不過並未實行。而他聲稱，偷完藥品後，馬上就丟在研究室內，沒有帶走，不過警方至今仍未找到失竊藥物。

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