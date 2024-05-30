網傳6月起行人不走斑馬線「噴1800元」　查核平台：假的

▲網路謠傳未走行人穿越線罰1800元為假消息，未依規定走斑馬線罰款為500元。（示意圖／花蓮縣警察局提供）

記者李姿慧／台北報導

近來網路社群又開始流傳「6月1號開始取締行人違規」訊息，聲稱民眾如果不走斑馬線，警方一律依法開罰1800元。事實查核網站MyGoPen表示，未依規定行走行人穿越線等，警方依法可罰500元，網傳1800元罰單的說法並不正確。

近來網路又開始流傳訊息：「切記！6月1號開始取締行人違規！只要不走斑馬線，一律開罰1800元！而且警察都會躲藏在不容易被發現的角落！小心荷包失血！且安全第一！」

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事實查核網站MyGoPen（諧音台語「麥擱騙」）今（30日）表示，經查證，根據《道路交通安全規則》第134條規定，在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道的路段，民眾需依規定穿越，且不得在其100公尺範圍內穿越道路，違規者警方可依《道路交通管理處罰條例》第78條，處新台幣500元罰鍰，網傳1800元罰單的說法並不正確。

MyGoPen也轉述警方說法指出，行人未依規定穿越馬路，依《道路交通管理處罰條例》處新台幣500元罰鍰，並非1800元。

查核網站MyGoPen也說明，過去的行人未依規定穿越馬路罰鍰是新台幣300元，立法院於2022年4月19日三讀通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」後，已將罰則提高至500元。