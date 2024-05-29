微波茶碗蒸之亂！短褲女PK超商店員　「憑什麼自己來」下場慘了

記者賴文萱、吳佩蓁／高雄報導

高雄市三民區一間超商昨（28日）晚發生一起消費糾紛，1名身穿短褲的女子要超商店員幫忙微波茶碗蒸，但店員以該店採自助微波為由拒絕，雙方因而起口角衝突，過程中女子突然失控衝向櫃台把物品掃落一地，驚動警方到場處理。

▲短褲妹為了微波茶碗蒸，大戰超商店員 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

有目擊民眾拍下雙方衝突影片，只見該名女子要店員幫她微波茶碗蒸，不過店員表示該店採自助微波，因此拒絕女子要求，沒想到卻引起女子不滿怒吼「憑什麼超商要自己微波」，店員也不甘示弱回嗆「憑什麼不用啦，我有跟你收服務費是不是，為什麼要幫妳微波」、「上面寫了五個大字，你看不懂嗎，中文看不懂嗎」。

隨後雙方越吵越激烈，女子氣炸喊報警處理，並怒轟對方態度差，店員也提高音量反擊「我態度差，那你什麼態度？」、「當媽媽還敢這樣子」、「每次發酒瘋就到這裡來鬧」，女子氣不過竟衝向櫃台動手將其他客人的物品掃落地面，另名店員只能無奈站在雙方中間防止衝突升溫。

警方表示，當晚11時29分接獲報案後，員警到場了解，經查29歲黎姓女子酒後因使用微波爐與店員發生口角糾紛，雙方未有肢體衝突，黎女欲申訴，但店員將名牌收起不給拍照，經警方協調後，店員同意將名字給黎女，雙方皆暫不提告。

不過黎女因在於公共場所酗酒滋事、謾罵喧鬧，不聽禁止之行為，涉犯社會秩序維護法第72條，可處新臺幣6000元以下罰鍰。

警方呼籲，民眾切勿因一時衝動而誤觸法網，警方絕對強力執法勿枉勿縱，以維護市民安心的生活環境。