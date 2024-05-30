3寶媽罹罕病「瘋狂網購」！夢遊買下籃球場　慘負債還被詐騙

▲ 3寶媽奈普絲罹患罕見夢遊症。（圖／翻攝自SWNS）

圖文／CTWANT

英國42歲3寶媽奈普絲（Kelly Knipes）罹患罕見異睡症（Parasomnia），出現經常性夢遊的網購行為，導致負債累累甚至遭詐騙集團騙錢，更棘手的是，由於奈普絲的3個孩子都有殘疾，必須全天候照顧，無法透過服用安眠藥方式讓自己完全入睡。

據《METRO》報導，奈普絲2006年生下長子亨利（Henry）後開始出現夢遊症狀，會在半夢半醒間上網網購，一度積欠3000英鎊（約新台幣12.4萬元）債務。

處於夢遊狀態的奈普絲幾乎無所不買，從哈瑞寶（Haribo）小熊軟糖、教學工具書、油漆、鹽罐及胡椒罐、桌子、冰箱、溫迪屋（兒童遊戲室），甚至是簡易式鋪裝籃球場，都在她的購物紀錄內。

家醫科醫師起初認為，奈普絲的18歲癲癇症長子、9歲聾啞及癲癇症次女、8歲學習困難么子，是造成她夢遊的壓力來源，直到2018年才確診因呼吸中止導致部分大腦醒來的異睡症。

奈普絲表示，雖然正壓式呼吸器（CPAP）能讓她呼吸順暢，避免暫停呼吸引發夢遊，但呼吸器會壓迫下巴，造成她睡覺時下意識拿掉呼吸器，加上必須全天候注意3個孩子狀況，不能服用安眠藥。

夢遊除了讓奈普絲網購，懷小兒子時還曾在半夢半醒間以為在跟醫師對話，因此打開家中所有門窗，最近更在夢遊時回覆詐騙簡訊，提供個資及帳戶給詐騙集團，導致帳戶被盜400英鎊（約新台幣1.7萬元）。

奈普絲無奈表示，夢遊網購和詐騙逼迫她不得不剪掉許多張信用卡、隨時注意帳戶金流，造成經營活動公司的她很大的困擾，「大家以為夢遊很有趣，但事實並非如此，信用卡還只是最小的問題」。

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