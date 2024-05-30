被臉書廣告吸引　新鮮人「匯款19次」遭騙90萬

▲開立實體帳戶得經銀行嚴格審核，但透過第三方支付申請虛擬帳號則相對簡單。



圖文／鏡週刊

被臉書電商平台的廣告所吸引，只是想要幫自己多賺一份收入，沒想到就被詐騙達90萬元。社會新鮮人Ken落寞地說，自己連續19次匯款至同一虛擬帳號，直到被家人發現，才知道竟是遇到詐騙⋯

「那一天，家人發現我的帳戶少了90萬元來問我時，我還理直氣壯地告訴他們，我是拿去做電商生意，絕對沒有亂花錢；為了證明清白，我打開手機APP給家人看電商網站的明細。沒想到家人一看到手機畫面，馬上大喊說我被騙了，但我就是不相信，我甚至告訴家人，只要把電商的貨品全部賣出，就可以把整筆錢再存到帳戶中⋯」還是社會新鮮人的Ken，講到數月前自己被騙的經過，神情相當自責且落寞。

只是希望每個月能有多點收入，卻沒想到落入詐騙集團的陷阱。Ken說，今年1月初的時候看到臉書有電商廣告被吸引，點入網頁看後發現是一個農產品海外銷售平台，賣方只要開戶、匯入資金，電商平台會幫忙備貨、出貨。

不疑有他的Ken註冊加入，初期只匯入幾萬元，貨品很快賣出，電商平台帳戶內也多了幾千元美金收入，賺到錢後讓他充滿信心，前後三週總共匯款19筆、金額達90萬元。

直到Ken與家人打了反詐騙電話、報警，警方通知銀行凍結該帳號，再仔細了解才知道，匯款帳號是虛擬帳號，總共16碼，背後是「第三方支付公司」（以下簡稱三支），專做帳款代收、代付。

過去詐騙集團多以收購人頭帳戶，作為收受詐騙款項的犯罪工具，但因為以人頭戶申請「實體帳戶」，得經銀行嚴格審核、申請難度高，且當受害人一報案，就被列為警示帳戶遭凍結，無法再騙人匯入金錢；但如果透過三支申請「虛擬帳號」則相對簡單，讓詐騙集團趨之若鶩。

三支一天即能跟銀行申請數十萬筆虛擬帳號，銀行雖將Ken匯出款項的「虛擬帳號」凍結，不過，三支的其他「虛擬帳號」還是能繼續使用，「這樣有用嗎？」Ken的家人質疑，並表示銀行應該凍結該這家三支平台的所有虛擬帳號，但銀行卻曖昧、含蓄表示：「這家公司還是有幾筆正常交易啊，無法直接凍結。」Ken的家人大罵：「虛擬帳號這麼容易取得，銀行和三支平台根本是幫兇。」

三支和虛擬帳號所衍生問題，早不是新鮮事，但最能看到異常交易、詐騙金流流向的銀行及主管機關金管會，卻始終消極對待。多一事不如少一事的心態，讓民眾的血汗錢無故蒸發，就像Ken的家人所說，「虛擬帳號成為詐騙集團收款的來源，對銀行來說，手續費有了、業績來了，但收了錢卻不負管理之責，這樣是對的嗎？更不用說主管機關的態度了，根本不敢指望。」



更多鏡週刊報導

【理財專題】詐騙洪流 第三方支付平台、虛擬帳號成金流大漏洞

【詐騙橫行2】1元1人就能設第三方支付 日日產出數十萬組虛擬帳號成詐團天堂

【詐騙橫行3】不僅虛擬帳號、超商條碼繳款也淪陷 檢察官查詐搖頭嘆氣