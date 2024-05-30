　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被臉書廣告吸引　新鮮人「匯款19次」遭騙90萬

開立實體帳戶得經銀行嚴格審核，但透過第三方支付申請虛擬帳號則相對簡單。

▲開立實體帳戶得經銀行嚴格審核，但透過第三方支付申請虛擬帳號則相對簡單。

圖文／鏡週刊

被臉書電商平台的廣告所吸引，只是想要幫自己多賺一份收入，沒想到就被詐騙達90萬元。社會新鮮人Ken落寞地說，自己連續19次匯款至同一虛擬帳號，直到被家人發現，才知道竟是遇到詐騙⋯

「那一天，家人發現我的帳戶少了90萬元來問我時，我還理直氣壯地告訴他們，我是拿去做電商生意，絕對沒有亂花錢；為了證明清白，我打開手機APP給家人看電商網站的明細。沒想到家人一看到手機畫面，馬上大喊說我被騙了，但我就是不相信，我甚至告訴家人，只要把電商的貨品全部賣出，就可以把整筆錢再存到帳戶中⋯」還是社會新鮮人的Ken，講到數月前自己被騙的經過，神情相當自責且落寞。

只是希望每個月能有多點收入，卻沒想到落入詐騙集團的陷阱。Ken說，今年1月初的時候看到臉書有電商廣告被吸引，點入網頁看後發現是一個農產品海外銷售平台，賣方只要開戶、匯入資金，電商平台會幫忙備貨、出貨。

不疑有他的Ken註冊加入，初期只匯入幾萬元，貨品很快賣出，電商平台帳戶內也多了幾千元美金收入，賺到錢後讓他充滿信心，前後三週總共匯款19筆、金額達90萬元。

直到Ken與家人打了反詐騙電話、報警，警方通知銀行凍結該帳號，再仔細了解才知道，匯款帳號是虛擬帳號，總共16碼，背後是「第三方支付公司」（以下簡稱三支），專做帳款代收、代付。

過去詐騙集團多以收購人頭帳戶，作為收受詐騙款項的犯罪工具，但因為以人頭戶申請「實體帳戶」，得經銀行嚴格審核、申請難度高，且當受害人一報案，就被列為警示帳戶遭凍結，無法再騙人匯入金錢；但如果透過三支申請「虛擬帳號」則相對簡單，讓詐騙集團趨之若鶩。

三支一天即能跟銀行申請數十萬筆虛擬帳號，銀行雖將Ken匯出款項的「虛擬帳號」凍結，不過，三支的其他「虛擬帳號」還是能繼續使用，「這樣有用嗎？」Ken的家人質疑，並表示銀行應該凍結該這家三支平台的所有虛擬帳號，但銀行卻曖昧、含蓄表示：「這家公司還是有幾筆正常交易啊，無法直接凍結。」Ken的家人大罵：「虛擬帳號這麼容易取得，銀行和三支平台根本是幫兇。」

三支和虛擬帳號所衍生問題，早不是新鮮事，但最能看到異常交易、詐騙金流流向的銀行及主管機關金管會，卻始終消極對待。多一事不如少一事的心態，讓民眾的血汗錢無故蒸發，就像Ken的家人所說，「虛擬帳號成為詐騙集團收款的來源，對銀行來說，手續費有了、業績來了，但收了錢卻不負管理之責，這樣是對的嗎？更不用說主管機關的態度了，根本不敢指望。」


更多鏡週刊報導
【理財專題】詐騙洪流　第三方支付平台、虛擬帳號成金流大漏洞
【詐騙橫行2】1元1人就能設第三方支付　日日產出數十萬組虛擬帳號成詐團天堂
【詐騙橫行3】不僅虛擬帳號、超商條碼繳款也淪陷　檢察官查詐搖頭嘆氣

ET快訊
快訊／2號颱風「馬力斯」最快明生成　路徑出爐
台中47年知名魯肉飯6月收攤！　闆娘嘆原因
48歲內田有紀開球！　不老神顏太離奇「根本高中女生」
快訊／臉書當機了　網頁打不開超卡！
快訊／男騎士「上半身插進水溝爛泥」死亡
拚6／30上路！5違規可檢舉　8微罪取消
快訊／遊日注意！艾維尼加速　關東明狂風暴雨
社子島「有人放大量蛇」！　跑進住家嚇壞：眼鏡蛇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園男開車突中風！妻接電話急求助　警靠關鍵字找到人送醫

喪偶女追愛遭詐900萬！又被假機師騙　警一句話點醒

新竹科技廠包車遊劍湖山…司機國道「時速130」狂飆釀4死！下場曝光

傳訊「你的生日禮物可以採收了」　台南男慘關2年半

欠2百萬所得稅一拖17年　屏東執行分署6／4拍賣他蛋白區建地

高雄老司機哭了！斥資千萬裝潢「全套店」被抄　火辣低胸妹遭逮

快訊／男騎士疑自撞「上半身插進水溝爛泥裡」！　搶救無效亡

不滿遭逼車...北市特斯拉駕駛下車理論　遭黑衣男撂倒痛毆

台南麻豆國中深夜巨響！紅磚牆整排倒塌砸車　目擊者驚嚇PO網

天道盟精神領袖7／9告別式　「桐迎朝日 潭心見月」靈堂地點曝

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

桃園男開車突中風！妻接電話急求助　警靠關鍵字找到人送醫

喪偶女追愛遭詐900萬！又被假機師騙　警一句話點醒

新竹科技廠包車遊劍湖山…司機國道「時速130」狂飆釀4死！下場曝光

傳訊「你的生日禮物可以採收了」　台南男慘關2年半

欠2百萬所得稅一拖17年　屏東執行分署6／4拍賣他蛋白區建地

高雄老司機哭了！斥資千萬裝潢「全套店」被抄　火辣低胸妹遭逮

快訊／男騎士疑自撞「上半身插進水溝爛泥裡」！　搶救無效亡

不滿遭逼車...北市特斯拉駕駛下車理論　遭黑衣男撂倒痛毆

台南麻豆國中深夜巨響！紅磚牆整排倒塌砸車　目擊者驚嚇PO網

天道盟精神領袖7／9告別式　「桐迎朝日 潭心見月」靈堂地點曝

小笠原欣幸：賴清德信任度表現不俗　「一中」名存實亡

高鐵北延宜蘭拚二階環評　李孟諺：車站選址是各界共識

增加邦交國？　林佳龍語帶玄機：確實有國家想建立「更緊密」關係

桃園男開車突中風！妻接電話急求助　警靠關鍵字找到人送醫

遊客失控！富士山黑幕出現「十多個破洞」　急加貼勿觸警示

北韓違反決議射衛星　傳聯合國安理會31日將開會討論對策

「小紅書」網購倉鼠就是走私！　防檢署：最高可處7年徒刑

減重失敗原因大公開！這血型以為買產品就會瘦　O型最容易成減肥難民

私人宮廟突起火！　學甲警1小時內查獲縱火犯嫌

漢堡王6月限定「超殺優惠券」來了！　買1送1、銅板套餐要搶吃

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

社會熱門新聞

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　家長怒了

14歲國三生深夜討食　校方社會局說話了

扮日本和尚夾帶加熱煙彈闖桃機　海關查扣560條

應徵陣頭他被「逼吃貓屎、麵包蟲」！虐殺棄屍邊坡

即／台中澄清醫院遭無差別攻擊　9醫護遭打傷

王義川爆「定位分析群眾」　北檢分案調查

爸媽流浪、外婆坐牢...少年跟著路人討食

北市警爆性侵女兒　警政署考績會決議停職

三寶鬼切男大生閃不掉　「初音未來」塗裝愛車刮花

新竹2殉職警消6/5聯合公祭

快訊／苗議員銀樓被搶　搶匪搭BMW逃亡

更多熱門

相關新聞

陸男花2元學炒股　加入群組5天噴2千萬

陸男花2元學炒股　加入群組5天噴2千萬

中國浙江省衢州市翁姓男子日前透過網路平台花費人民幣0.31元、0.48元（大約新台幣1、2元）購買炒股課程，並加入一個有「大師」指導的群組，結果在短短5天之內損失人民幣510萬元（大約新台幣2278萬元），這才驚覺被騙，急忙跑去公安機關報案。

黃仁勳一來AI股又噴　100美元就能當輝達股東

黃仁勳一來AI股又噴　100美元就能當輝達股東

林百里宴請黃仁勳　重量級大咖全到！

林百里宴請黃仁勳　重量級大咖全到！

「謝師宴詐騙」又來了　警籲別上當

「謝師宴詐騙」又來了　警籲別上當

民眾遭詐騙匯款　理由以「買屋修繕」居冠

民眾遭詐騙匯款　理由以「買屋修繕」居冠

關鍵字：

鏡週刊詐騙

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

高雄辦理停水連接作業　11區6/2將停水25小時

台中9醫護遭攻擊！前員工認有恩怨

大摩點名7個股搭上輝達成長　三台廠股價「還有5成上漲空間」

林口翁長期尾隨女童露鳥+打手槍　家長怒了

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面