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大陸 大陸焦點 特派現場

陸荔枝價格暴跌！　海南「妃子笑」300／斤跌至個位數

▲海南荔枝「妃子笑」陸續進入市場，將荔枝售價往下拉了近四成。（圖／CFP）

▲海南荔枝「妃子笑」陸續進入市場，將荔枝售價往下拉了近四成。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

進入5月下旬，大陸荔枝產地紛紛收成上市，價格直衝1斤70元人民幣（約312元新台幣），讓不少「荔枝粉」望之卻步。不過，根據大陸近期各地水果商販的價格顯示，以海南盛產的「妃子笑」荔枝為例，已跌破20元/斤，相較於一個月前已便宜了近4成，甚至在生鮮電商及部分地區的價格已跌至每斤10元人民幣（約44元新台幣）以下。

▲海南荔枝「妃子笑」陸續進入市場，將荔枝售價往下拉了近四成。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，目前荔枝的零售價與月初剛上市時相比下跌過半，即從最初的最貴30元（人民幣，下同）／斤下跌至15元／斤左右。據水果攤經營者介紹，進入6月後，荔枝價格可能還會繼續走低。

天氣逐漸轉熱，海南產的「妃子笑」大量上市，成為荔枝價格暴跌的原因，相較於首先進入市面的「桂花香」，「妃子笑」的果核更小，風味也較佳。杭州一間水果店內擺滿一盒盒當季荔枝，店員表示，這些都是海南產的妃子笑，「會員價，35元兩斤。」

據了解，大陸福建、廣東、廣西及海南都是荔枝的主要產區，1至3月，海南、廣東等荔枝產地受氣候影響，大規模減產，因此在上市時，價格和往年同期相比偏高。近期荔枝價格下降主因為海南的「妃子笑」大量上市，四川、雲南等地的荔枝也逐漸成熟，預計6月中旬，價格還會再降。

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