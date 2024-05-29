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【廣編】ROASTA洛塔咖啡「職人手沖口感」獲認可　米其林三星主廚首代言

▲▼ROASTA洛塔咖啡,職人手沖口感,米其林,Jimmy Lim,代言。（圖／業者提供）

▲米其林三星主廚Jimmy Lim成為《ROASTA咖啡》品牌代言人，淬鍊瓶裝咖啡新革命。

圖、文／ROASTA洛塔咖啡提供

ROASTA洛塔咖啡堅持打造「職人手沖口感」，驕傲宣佈米其林三星主廚Jimmy Lim林恬耀成為品牌代言人。Jimmy Lim首次為品牌代言，不僅僅代表咖啡風味獲得主廚肯定，更是兩者「職人精神」完美契合。他表示非常認同品牌堅持追求更好的職人理念，不斷精進將瓶裝咖啡風味推向更高的境界，期待消費者能品嚐到「職人手沖口感」的獨特魅力！

Jimmy Lim在接下代言前，特別蒐集了市面上所有的即飲咖啡盲測。超乎預期地，ROASTA洛塔咖啡的風味不只脫穎而出，更超越主廚對寶特瓶咖啡的期待，真的喝得到手沖咖啡的甘甜滋味，即使是無糖黑咖啡，不僅不苦、不澀，還有回甘的感覺。另外讓主廚Jimmy點頭讚許的是，當團隊得知他的專業評價後，在香氣表現上又持續精進，只為讓消費者真正喝到「職人手沖口感」的甘甜、香醇。

ROASTA洛塔咖啡認為不應該因為方便而犧牲對好咖啡的追求，期許成為能陪伴消費者長時間工作的好咖啡，更榮獲「SCA國際咖啡師評鑑」，堅持採用「獨特冷研工法」，嚴格調控環境溫度，讓咖啡豆在四段式研磨過程中，完美封存烘焙的香氣，並嚴選帶有堅果味、巧克力甜香的「100%巴西日曬豆」，風味酸苦均衡、尾韻甘甜，充分展現層次以及醇實的香氣魅力，杯杯嚴格把關，打造出媲美「職人手沖口感」的咖啡，每一口都是愉悅的味覺之旅。

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