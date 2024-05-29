郭國文酸韓國瑜變儀容糾察隊　「可以膝蓋走路立委不能穿牛仔褲？」

▲法院長韓國瑜憋笑。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院昨晚挑燈三讀通過《立法院職權行使法》修正案與刑法修正案後，立法院長韓國瑜在院會散會前特別提醒眾委員，行政院長週五將到立院進行施政報告，請各位委員不要再穿牛仔褲、球鞋，高級餐廳都不准這樣的穿著。對此，民進黨立委郭國文今（29日）表示，韓國瑜至始至終都搞不清楚狀況，不是要韓當儀容糾察隊，而是要守護程序正義。他大酸，是什麼樣的「庶民標準」，讓韓國瑜認為民意代表不能穿牛仔褲，但總統候選人可以用「膝蓋走路」？

韓國瑜昨在院會結束前表示，行政院長卓榮泰將到立院提出施政方針報告並備質詢，他提醒所有委員，請著正式服裝，「以後行政院長施政報告、施政總質詢，請不要再穿牛仔褲、球鞋」，因為即使是高級餐廳都不准這樣的穿著，所以從這星期五行政院長到立院施政報告開始，立法院要從自己做起。

郭國文在臉書表示，「兩光院長」韓國瑜不在乎程序正義，只在乎大家是不是穿牛仔褲！韓國瑜至始至終都搞不清楚狀況，大家不是要韓當儀容糾察隊，而是要韓守護立法院的程序正義，公正主持會議。

郭國文批評，這位被柯文哲稱為最庶民、最能朝野溝通的院長，上任三個月就搞出國會最大衝突，結果韓國瑜只在意大家是不是穿牛仔褲。他表示，不知道是什麼樣的「庶民標準」，讓韓國瑜認為民意代表不能穿牛仔褲，但總統候選人可以用膝蓋走路？

▼民進黨立委郭國文貼出韓國瑜膝蓋走路照。（圖／翻攝郭國文臉書）