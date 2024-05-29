「國會改革」延長賽正式開打　政院覆議案流程一次看！

▲立法院長韓國瑜主持「立法院職權行使法部分條文修正草案」三讀，敲捶通過。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

「國會改革」延長賽開打！立法院28日三讀通過《立法院職權行使法修正案》、《刑法》修正案，行政院長卓榮泰28日深夜表示，此次修法過程中，許多條文有侵害人權、違反權力分立，「行政院將會在收到立法院三讀通過之條文後，研議依憲法增修條文所定之程序移請立法院覆議」。根據《中華民國憲法增修條文》與《立法院職權行使法法》規定，法案送達行政院「10日內」移請立院覆議並在「15日內」做成決議，可以預期六月一整月，藍綠白勢必因覆議案掀攻防戰，行政立法關係將再陷緊繃。

根據《中華民國憲法增修條文》規定，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院「10日內」，移請立法院覆議。所以政院為了捍衛憲政程序，決定提出覆議。然而，卓榮泰也不諱言，在目前國會生態下，行政院所提之覆議很有可能遭到立法院否決，但是行政院卻是責無旁貸。

為何政院覆議案很難成功呢？因為依《立法院職權行使法》規定，覆議案送達立院後不經討論，即交全院委員會，就是否維持原決議予以審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請行政院院長卓榮泰列席說明。

而覆議案審查後，應於行政院送達「15日內」提出院會以「記名投票表決」。如贊成維持原決議者，超過全體立法委員「二分之一」，即維持原決議；逾期未作成決議者，原決議失效。而如今藍白人數加總已超過國會113席的半數以上，所以政院的覆議案有可能會被立法院否決。

▼「國會改革法案」覆議案流程。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

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