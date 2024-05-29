國會改革三讀後將迎憲政大戰　鄭運鵬分析未來發展：修法完全沒優勢

▲立法院長韓國瑜主持「立法院職權行使法部分條文修正草案」三讀，敲捶通過。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院會28日三讀修正《立法院職權行使法》部分條文，民進黨團也將提出釋憲反制。民進黨前立委鄭運鵬說，接下來將是憲政大戰，預言未來發展，並強調這次的奪權修法是完全沒有優勢的。

鄭運鵬說，從2016蔡英文當選總統後，藍營就一直有人提醒，民進黨和蔡英文把「中華民國」的正當性帶走了，從民調看起來也是這樣。民進黨也不是沒有代價，民眾黨主席柯文哲用話術吸引某些正名制憲的資深獨派前輩，現在八席立委裡面也有這樣的商業獨派人士。

鄭運鵬提到，從現在開始的憲政大戰，牽涉到總統職權、國家體制穩定性、大法官憲法解釋等等，不管是青鳥行動或者反青鳥行動的國人會有很長一段時間必須去吸收相關政治知識，就像疫情期間讓全國都變成疫苗專家一樣，大家都變成憲政權威。

鄭運鵬指出，在這本獨步全球的「五權憲法」+「增修條文」的架構下，這次的奪權修法是完全沒有優勢的，如果有的話，過去三次政黨輪替期間早就修法了。

鄭運鵬說，之後國民黨連「護憲」的形象都沒，等於過去他們嘴硬的「中華民國」「法統」都沒了，逼得他們現形「完全的統派」。民眾黨會在短時間內會吃掉「不願意被統一，又不喜歡民進黨」的那群第三、四代國民黨家族，剩下就看選民的智慧，賴清德政府則還是要步步為營，操守一定要先顧好，才有政績牌可以使用。