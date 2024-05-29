瘋狂刨土爪子都磨出血　浪浪勇救「被埋小奶貓」！結局超暖心

▲小奶貓被埋。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

福州大學的學生近日發現學校裡的一隻流浪狗，在一處石板旁焦急地刨洞。眾人合力撬開石板，居然發現被埋住的一隻小奶貓。最後，大家合力救出了被埋住的小奶貓，事件感動了萬千網友。據當事學生透露，在認真篩選領養人後，流浪狗和小奶貓都已找到家。

網友「來來醬」5月26日21點發文表示，學生們發現小狗情緒激動一邊狂吠，一邊刨一個小洞，「牠似乎非常著急，鼻子和前腿都擦傷出血。」

學生們決定幫小狗把石板撬開，找來工具、塑膠袋和手套等，和牠一起合力挖土。挖到一半聽到貓叫聲，原來一隻小奶貓被埋在下面。

挖土、搬石頭……，又經過一段時間的營救。22點左右，小貓被成功救出。小狗看到小貓被救出，雖然累得伸舌頭大喘氣，但一臉開心和自豪。

▲▼浪狗救出遭活埋的小貓。（圖／翻攝自微博）

小貓為什麼會被埋在土裡？另外一名網友「古希臘掌管狗狗的王」在留言區回應，可能是因為下雨，土比較鬆，小貓鑽進洞裡後，土突然塌了，才被埋在裡面，如果沒有這隻小狗，小貓只會悄無聲息地在土裡去世。

27日晚，此事登上抖音熱榜，3000多萬人為小狗按讚。流浪狗被全網表揚，「真正的汪汪隊立大功。」

不少人被營救成功後，小狗的表情所打動，網友感動稱，「世界上不能沒有小狗」、「牠自己還在流浪卻拯救了另一個生命」、「善良的英雄小狗」、「這是狗狗俠！」。

據悉，當晚小狗和小貓都已被送去就醫，小貓因為被埋有一些後遺症，小狗有皮膚病，舊病加新傷，但狀況都比較穩定。事情在網路傳播後，很多人都表示願意收養或者捐款。據當事學生透露，在認真篩選領養人後，流浪狗和小奶貓都已找到家。