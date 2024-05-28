山友放點！他獨登合歡北峰跌倒受傷　受困冷到發抖急扣警救援

▲身穿黃色輕便雨衣的男子，由於低溫不斷顫抖，右腳膝蓋及小腿有多處挫傷。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新城警分局合歡派出所日前晚上7時許接獲通報，一名登山客在合歡北峰受傷並迷路，為避免發生憾事，員警獲報後立即準備相關裝備，與相關單位人員共同前往現場協助。



合歡派出所警員呂小平聽聞有人受困後，立即準備食物、氧氣罐、暖暖包、飲料等前往合歡北峰登山口，與保七總隊第9大隊合歡小隊隊員及巡山員一同進入尋找迷路的登山客，大家走了1公里，在步道不遠處看到微微的燈光，立即往前查看。

▲▼警消輪流攙扶男子下山。

警消看到一名身穿黃色輕便雨衣的男子，由於當時氣溫僅8度，他不斷地顫抖，同時發現男子右腳膝蓋及小腿有多處挫傷，但仍能走下山，救援警消先讓男子在現場休憩片刻，同時拿給他暖暖包及飲料以舒緩身子。

男子表示他原本與一名山友聯繫於下午約4時相約爬合歡北峰，卻遲遲未等到朋友，只好決定獨自爬完合歡北峰三角點，但不料下山時天色已昏暗，摸黑找不到出路，在找路的時候也不小心跌倒受傷，行動變得不方便，為確保自身的安全只好打電話請求協助，並在原地等待救援。

▲南投縣消防局仁愛分隊119人員前來會合支援。

待男子休息了一段時間，警消輪流攙扶他下山，約在0.6K處南投縣消防局仁愛分隊119人員也前來支援，並給男子初步包紮，平安抵達登山口後，由合歡所警員呂小平載男子至合歡山管理站前第二停車場，男子非常感謝大家的幫忙，若沒有他們的熱心協助可能就發生意外，隨後駕駛往南投方向離去。



新城警分局提醒，民眾從事登山活動前應評估體能與經驗，選擇適合路線，並事先查詢出發當日天氣預報，準備合適的衣物與裝備，且請結伴同行，勿獨自登山，如發生受困或迷路的情況應保持冷靜，勿慌張，並留在原地等待救援，手機若有訊號，可撥打110或119求救，依指示提供位置，若無訊號，依然應留在原地等待救援，並利用哨子、反光板等裝備發出求救訊號。

