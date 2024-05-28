　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

山友放點！他獨登合歡北峰跌倒受傷　受困冷到發抖急扣警救援

▲身穿黃色輕便雨衣的男子，由於低溫不斷顫抖，右腳膝蓋及小腿有多處挫傷。（圖／新城警分局提供，下同）

身穿黃色輕便雨衣的男子，由於低溫不斷顫抖，右腳膝蓋及小腿有多處挫傷。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新城警分局合歡派出所日前晚上7時許接獲通報，一名登山客在合歡北峰受傷並迷路，為避免發生憾事，員警獲報後立即準備相關裝備，與相關單位人員共同前往現場協助。

合歡派出所警員呂小平聽聞有人受困後，立即準備食物、氧氣罐、暖暖包、飲料等前往合歡北峰登山口，與保七總隊第9大隊合歡小隊隊員及巡山員一同進入尋找迷路的登山客，大家走了1公里，在步道不遠處看到微微的燈光，立即往前查看。

▲身穿黃色輕便雨衣的男子，由於低溫不斷顫抖，右腳膝蓋及小腿有多處挫傷。（圖／新城警分局提供，下同）

▲▼警消輪流攙扶男子下山。

警消看到一名身穿黃色輕便雨衣的男子，由於當時氣溫僅8度，他不斷地顫抖，同時發現男子右腳膝蓋及小腿有多處挫傷，但仍能走下山，救援警消先讓男子在現場休憩片刻，同時拿給他暖暖包及飲料以舒緩身子。

▲身穿黃色輕便雨衣的男子，由於低溫不斷顫抖，右腳膝蓋及小腿有多處挫傷。（圖／新城警分局提供，下同）

男子表示他原本與一名山友聯繫於下午約4時相約爬合歡北峰，卻遲遲未等到朋友，只好決定獨自爬完合歡北峰三角點，但不料下山時天色已昏暗，摸黑找不到出路，在找路的時候也不小心跌倒受傷，行動變得不方便，為確保自身的安全只好打電話請求協助，並在原地等待救援。

▲身穿黃色輕便雨衣的男子，由於低溫不斷顫抖，右腳膝蓋及小腿有多處挫傷。（圖／新城警分局提供，下同）

南投縣消防局仁愛分隊119人員前來會合支援。

待男子休息了一段時間，警消輪流攙扶他下山，約在0.6K處南投縣消防局仁愛分隊119人員也前來支援，並給男子初步包紮，平安抵達登山口後，由合歡所警員呂小平載男子至合歡山管理站前第二停車場，男子非常感謝大家的幫忙，若沒有他們的熱心協助可能就發生意外，隨後駕駛往南投方向離去。

新城警分局提醒，民眾從事登山活動前應評估體能與經驗，選擇適合路線，並事先查詢出發當日天氣預報，準備合適的衣物與裝備，且請結伴同行，勿獨自登山，如發生受困或迷路的情況應保持冷靜，勿慌張，並留在原地等待救援，手機若有訊號，可撥打110或119求救，依指示提供位置，若無訊號，依然應留在原地等待救援，並利用哨子、反光板等裝備發出求救訊號。
 

ET快訊
國會改革條文三讀後　法案走向三路徑一次看
《淚之女王》金智媛見面會　7月21日台北場
連鎖火鍋大蟑螂爬行！　業者道歉
幫「英雄長髮哥」免費除疤！　G老闆編哥：我的團隊全力配合
快訊／林庭謙道歉了！　個人感情處理不當
恐怖現場！情侶欠7個月房租跑路　丟13隻貓咪瀕死
館長狂言「一通電話能動員100萬人」！486先生嗆：少在那邊
市價2億！　「喪屍毒品」入侵台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假檢警騙走30萬！車手搭車落跑　警衝火車站逮人...民眾以為打架

蘭嶼雨彈炸不停！湍急泥流沖刷馬路　旅客無奈棄車用走的

米格魯受傷跑回家！飼主奔出門外見「女騎士倒地流血」慘賠42萬

山友放點！他獨登合歡北峰跌倒受傷　受困冷到發抖急扣警救援

廢水毒害台中大里溪！重金屬鉻超標15倍　2業者爽賺1.8億要沒收

讓喵星人顧家慘了！誤觸感應式電爐險火燒厝　高雄女下場出爐

恐怖現場！惡劣情侶欠7個月房租跑路　丟13隻貓咪垃圾堆中瀕死

高雄85大樓慘淪淫窟！美豔泰女吸老司機銷魂　最便宜只要1300

假的啦！「法官」來電要她投資股票　屏東嬤險遭騙192萬

市價逾2億！新北警抄2毒窟　驚見國外列管「喪屍毒品」

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

淫聲太銷魂！23歲工程爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

慢飛兒苦花9年學步　爸媽淡定→難掩興奮

帥！朋友領獎蟑螂爬上衣領　他徒手抓丟掉：其實我也怕

楊繡惠表態「丟系愛台灣」：要有志氣　被酸大陸沒市場...曝自己「主動放棄」！

假檢警騙走30萬！車手搭車落跑　警衝火車站逮人...民眾以為打架

蘭嶼雨彈炸不停！湍急泥流沖刷馬路　旅客無奈棄車用走的

米格魯受傷跑回家！飼主奔出門外見「女騎士倒地流血」慘賠42萬

山友放點！他獨登合歡北峰跌倒受傷　受困冷到發抖急扣警救援

廢水毒害台中大里溪！重金屬鉻超標15倍　2業者爽賺1.8億要沒收

讓喵星人顧家慘了！誤觸感應式電爐險火燒厝　高雄女下場出爐

恐怖現場！惡劣情侶欠7個月房租跑路　丟13隻貓咪垃圾堆中瀕死

高雄85大樓慘淪淫窟！美豔泰女吸老司機銷魂　最便宜只要1300

假的啦！「法官」來電要她投資股票　屏東嬤險遭騙192萬

市價逾2億！新北警抄2毒窟　驚見國外列管「喪屍毒品」

竹市龍山東路交通改善工程完成　提供安全舒適的通行環境

燈會也用「手機訊號」分析民眾年齡？　蔣萬安打臉王義川：拿不到個資

東京潮團DURDN來台開唱　李浩瑋驚喜現身助陣！

市長迷上美女靈媒「淪人肉提款機」　法裸體天堂成全國笑柄

圓先夫遺願！瑞春醬油董事長捐贈30部輪椅　傳遞關懷社區精神

四兄弟長年性侵8歲親妹　二哥帶頭洩慾！新加坡判關18年鞭刑24下

半導體科普教育聯盟成立　打造跨場域與跨平台創新教育模組

台灣「烏克蘭計畫」！前行政院長劉兆玄新作　揭台灣國際情勢與未來方向

假檢警騙走30萬！車手搭車落跑　警衝火車站逮人...民眾以為打架

《淚之女王》金智媛見面會「7月21日台北場」！　出道14年首次亞巡

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

社會熱門新聞

25歲代理所長為家中獨子…2線1星警父接噩耗急北上！

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板「黑麻麻」

晴空匯大火是充電樁釀禍？管委會回應

25歲代理所長「頭部中彈亡」！生前曾打電話給女友

快訊／上班注意！　國道追撞翻車大回堵

即／台南驚悚命案！20歲男遭刺頸噴血亡

即／晴空匯起火原因：B1電纜線短路引發火勢

肉圓店沒收水管害老翁摔死！老闆要賠446萬

謝和弦遭網友詛咒女兒　赴警局提告

34歲勇消剛買房　準備成家卻殉職

即／刑事戰將淪博弈門神　幕後大老闆+前記者收押

雨彈狂炸苗栗！爸爸背兒涉水上學

更多熱門

相關新聞

以色列少女被擄　姊認出「史努比睡衣」心痛

以色列少女被擄　姊認出「史努比睡衣」心痛

以色列人質家屬組織近日釋出一段哈瑪斯強擄以色列女兵的影片，畫面拍到其中一名年輕女子還穿著史努比睡衣，哈瑪斯武裝分子對她說「妳很漂亮」時，她的眼神中充滿恐懼與警戒。姊姊出面受訪證實，畫面中的女子就是她年僅19歲的妹妹卡麗娜（Karina Ariev）。

生日遇上2勇消殉職　胡漢龑沉痛之餘再發豪願

生日遇上2勇消殉職　胡漢龑沉痛之餘再發豪願

超高樓火災搶救困難　「路線複雜」救援需適應期

超高樓火災搶救困難　「路線複雜」救援需適應期

新竹大樓火警　住戶傳「有人昏迷」

新竹大樓火警　住戶傳「有人昏迷」

新竹「晴空匯」大火　建商：全力協助警消釐清與調查

新竹「晴空匯」大火　建商：全力協助警消釐清與調查

關鍵字：

山友爽約獨登合歡北峰受傷迷途受困救援

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「中捷長髮哥」近況曝光！臉留兩條長疤　網爆心疼

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

25歲代理所長為家中獨子…2線1星警父接噩耗急北上！

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板「黑麻麻」

劉雨柔錄影發飆「拒同台楊皓如」秒離場！

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

《全明星》186cm男神結婚了！

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了

韓國「1甜點」紅到台灣！一票搖頭：根本邪教

「青鳥行動」冒雨聚集立院外！怒吼：我們是國民黨、民眾黨動員的

晴空匯大火是充電樁釀禍？管委會回應

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面