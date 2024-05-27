台中有614棟超高樓！專家曝火災搶救困難點　路線複雜+空間大

▲新竹市晴空匯351人稍早已經全數救出。（圖／記者楊永盛攝）



記者許權毅／台中報導

新竹市「晴空匯」大樓26日嚴重火警，釀勇消李詠真、周立鑫不幸殉職。該棟大樓高28層樓，屬於超高層樓，救災上困難度與一般住宅難上不少。台中市消防局則統計，中市總計有614棟高層建築物列管，轄區消防隊均有掌握，定期進入演練，或依法定期安檢消防設備，台中消防中區分隊長曾伯皓也向《ETtoday新聞雲》解釋超高樓救援困難之處，重點則在大樓相對路線複雜、空間較大，消防員增加所需適應期。

▲台中市有614棟超高樓列管。（圖／記者陳筱惠攝）



曾伯皓指出，超高樓定義是指50米以上或是16層樓以上大樓，台中市總計614棟，以西屯區、南屯區較多。若遇到高層建築火警，第一時間就有17點需要評估，才再進一步進行救災布署，像緊急升降梯、連結送水管位置在哪？都會影響救災人員體力、搶救時間、如何運送器材。

此外，大樓本身的灑水系統、排煙系統有無作動，也是關鍵事項之一，關係著火勢在第一時刻有沒有辦法壓制，再由消防人員進入針對火點撲滅。換句話說，大樓本身的設備有無齊全、合格，緊繫著能否助消防員一臂之力，反之則可能讓消防員陷入困境。

▲火場面臨的變化相當多，但消防人員平時就會進入列管大樓演練，增加熟悉度。（圖／記者黃彥傑翻攝）



曾伯皓表示，超高層樓確實有救災上的困難度，像是設備搬運不易或是較難到達火點，加上建築空間大、管道路線複雜，讓搜救人員進入都需要一點適應期，人員疏散避難也都是挑戰。不過，各轄區消防隊平時就會進行演練，以利在災害發生時，能更快了解轄區高樓內部格局，也會進行摸黑演練，將面罩全部遮住，惟火警真正發生時，還是需要因應臨場情況調整，變化較多。

至於住在超高層樓的民眾，若遇到火警該如何自救？曾伯皓說，「小火快跑、濃煙關門、避免躲廁所」是基本的觀念，火警當下要先確定火點、濃煙位置，尤其濃煙可能吸入一口就會導致昏迷、嗆傷，找到相對安全位置後，關閉門，基本上都能做1小時抵擋，再將毛巾塞入縫隙，進一步阻絕濃煙。

曾伯皓也提到，民眾待援時最重要的一件事，就是要清楚向指揮中心表達，自己身處在哪？哪一層樓或是哪個位置？才能增加消防員搜救進度，或是能進行簡易分類，把有生命危險的民眾先救下，每一件事情都環環相扣。