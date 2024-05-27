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社會 社會焦點 保障人權

網路爆料「喝酒曠職、小隊長帶隊戰酒店」　士林分局回應了

▲▼ 靠北police 。（圖／翻攝自Facebook／靠北police）

▲《靠北police》發文批士林警分局。（圖／翻攝自Facebook／靠北police）

記者黃宥寧／台北報導

警界頻傳風紀問題！臉書《靠北police》有篇文點名「士林偵查隊」怒斥，1人身兼好幾個刑責區、躲6年條款、小隊長帶隊戰酒店沒處分及喝酒沒上班曠職等脫序行為，更指出長官不想看，因為會影響升官，故低調疏通裝沒事，看似平靜已民怨沸騰，文末要求督察組、人事室出來面對。

發文內容說：「說好的改革，好像是因人設事，說好的溝通，像是一言堂」，點名偵查隊刑責區再搞什麼，4個口口（指官）搞小團體決定，再假民主開會宣布，還狂言是個老經驗刑警，若不行就報告打一打退休去。

甚至以「你沒看到」點出，一個人兼好幾個刑責區、一堆人躲6年條款不接刑責區、派出所支援不接公文、不大東，小隊長帶隊戰酒店不處分、喝酒沒上班曠職可以繼續幹，並問「你沒看到？」，當然不想看，因為這些都會影響升官，甚至會牽連分局長，所以只想低調疏通裝沒事，看似平靜，其實已民怨沸騰。

文中要求督察組、人事室出來面對，查清楚是不是某前人主導壓下來，以及躲6年條款不接刑責區的事、派出所支援的正當性、真實反應偵查隊實際缺額，讓勞逸不均獲得解決。

最後也表明，「啊對了，我就是在靠北士林香腸隊」主口口遇到事情沒秉公處理，還以為壓下來就沒事，你以為現在是什麼時代？還想升大口口？作夢去吧，夢裡什麼都有。

對此，士林分局回應，對內已請偵查隊了解狀況中，目前沒有說明事項。

從去年至今，北市中山、南港、松山分局陸續傳出風紀問題，貪瀆、偽造文書、洩密、與詐團勾結等，松山分局、南港分局均遭檢調搜索，其中令人咋舌為中階警涉嫌性侵未成年女兒的變態醜聞，種種醜聞連環爆，倘若不積極處理，該如何落實「警紀警辦」、杜絕貪腐、整飭警紀的自清目標。

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