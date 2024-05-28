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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／7萬公民力量撐4天沒有白費！　青鳥行動預告「周旋到底」

▲▼青鳥行動，立法院外抗議人潮，國會改革法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟民主聯合召集人賴中強（右）嗆聲「周旋到底」。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會今（28日）晚間在一片抗議聲中三讀通過攸關「藐視國會罪」刑責的《刑法》部分條文修正案，場外喊破7萬群眾齊聚表達不滿，高呼「沒有討論沒有民主」、「國會被踐踏立院變人大」等口號。活動發起人之一的經濟民主聯合召集人賴中強則登台高呼，「我們還有後續的路要走，我們一定會跟這個國會濫權的法案周全到底」。

賴中強晚間登台表示，國民黨與民眾黨立委一再主張，其他國家也有「藐視國會罪」，但他們沒說的是，今天通過的條文是，只要被立委認定說謊，就構成「藐視國會」，這是非常荒謬的條文。

賴中強說，台灣公民自主力量撐過了這4天，雖然在最後一刻，沒有辦法阻止國民黨和民眾黨粗暴的立法，但是民間團體已經呼籲行政院提出覆議，「我們還有後續的路要走，我們一定會跟這個國會濫權的法案周全到底」。

賴中強說，這4天不是白走的，民眾已經達成了很多運動要追求的目的：第一，將「濫權法案」不合理之處凸顯在國人面前；第二，讓「傅黃集團」、國民黨與民眾黨等中國在地協力者看到，想要操縱台灣立法掏空台灣民主，沒有這麼容易，同時展現公民韌性；第三，經過這次以後，哪個政黨都不敢輕忽台灣公民的力量，台灣的公民社會將會成為賴政府、立法院3黨外，第五個重要力量。

賴中強說，第四，民眾創造了一個新的動員方式，過去社運集結有其困難，大家要嘛在情緒高漲時動員，那必須有非常令人憤怒、政府的倒行逆施，才有辦法激起公民的熱情，但這次除了藍白胡作非為的動員因素，也實踐用身份證號碼輪流排班守護民主的措施。

賴中強表示，今天晚上共有7萬人參與，這股力量一定會讓國民黨、民眾黨不敢再繼續胡作非為，否則民眾一定會再次集結。他說，下一階段經濟民主聯合將前進新北市，並前往國民黨立委們的選區做社會對話，雖然此行動不會看到上萬人這樣壯觀的集結，但仍必須前往國民黨立委「真正害怕的地方」做對話，「各位的努力是非常有意義的，絕對不會白費」。

▼「青鳥行動」今晚喊破7萬人在立法院外抗議，現場除了拋擲巨型充氣球，也透過投影設備在立法院牆壁上打上訴求。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

▲▼青鳥行動今天集結7萬人在立法院外抗議。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼青鳥行動今天集結7萬人在立法院外抗議。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼青鳥行動今天集結7萬人在立法院外抗議。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼青鳥行動今天集結7萬人在立法院外抗議。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼青鳥行動今天集結7萬人在立法院外抗議。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼青鳥行動今天集結7萬人在立法院外抗議。（圖／記者湯興漢攝）

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