文藝復興？「蔥師表」諷黃國昌爆紅　網二創「傅王賦」、「國魚頌」

▲立法院外抗議群眾晚間喊破7萬人齊聚。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨與民眾黨立委挾人數優勢，促立法院會三讀修正《立法院職權行使法》部分條文，引爆民眾怒火，今（28日）晚間9點半仍有大批人潮包圍立法院，現場喊破7萬人齊聚。不僅有民眾自製諷刺民眾黨團總召黃國昌的「蔥師表」，還有網友二創寫作「傅王賦」諷刺國民黨團總召傅崐萁，以及諷刺立法院長韓國瑜的「國瑜頌」。

網友為黃國昌撰寫「蔥師表」，不僅相關文章在網路爆紅，網友們也紛紛為其加入配樂，推出聲樂版、台語版、日語版、英語版，以及結合各種曲風創作的「蔥師表」，今天晚間更將「歌詞」投影到立法院建築物上，表達訴求。

▼網友拍下「蔥師表」被投影在立法院牆上的畫面。（圖／翻攝自Threads）

此外，也有網友跟進「蔥師表」，創作「傅王賦」 ，連傅崐萁與妻子花蓮縣長徐榛蔚「假離婚」爭議、為炒股案入獄服刑、推動「花東三法」等事件都成為創作題材。

「傅王賦」全文如下：

洄瀾的王者、國會的主宰、立院的舵手、中共的附庸、婚姻的魔術師、禮盒的收藏家、來自囹圄的重生者、國家預算的精算師、股票市場的黃金妙手、山林的毀滅者、民主的破壞者、五權憲法的改革者、高速鐵路的信仰者、白昌犬的領養者、習近平的乖孫子、崑崙山的一棵草、雪山山脈的守護神、九層塔的守門人、失智列車的駕駛員、再生醫療的清除者、大陸黨的導覽員、地方新聞的管理者、轉世再生的術士、洞悉中國的智者、香榭大道的日出王者、奇萊山下的守衛者、高鐵建設的考古學家、奇蹟的操偶師、無所不在的男人、環評的主宰。

花王萁崐毀憲大帝濫權天尊

不僅如此，對於主持議事的韓國瑜，有網友創作「國魚頌」，納入韓國瑜昔日競選高雄市長和總統時的名言金句，包括太平島挖石油、高雄蓋迪士尼樂園等，均成為創作靈感來源。

「國魚頌」全文如下：

不滅的神話、民族的救星、再世的蔣公、不世出的政治奇才、辣個自由的男人、庶民的代言人、身手矯健的上樹者、下水道的探勘人、漂白水的檢驗師、MOU的締造者、睿智的月亮領航員、政治迷因的啟蒙者、亂舉的議事槌、民主奇蹟的創造者、小腿的鑑賞家、睡夢羅漢、國粹真君、杜康的吟誦者、大陸黨的醍醐味、寒流的引領者、數字的精算師、超越薩泰噁的男人、大海中的漱口杯、浴缸裡的塞子、中共維尼的棋子、膝行的吟遊詩人、政治喜劇的導演、發財的答錄機、汕頭火鍋的信仰者、政壇的遲刻魔、痔瘡的大覺者、洞悉選舉秘密的智者、國會的明燈、冥界的觀察家、摩天輪的愛情魔法師、迪士尼樂園的夢想家、太平島石油的探索者、擅長夜襲的沉睡者、群山的升旗人、中華民國的粉碎者。

韓王國魚睏睡大地發財天尊

▼立法院外抗議群眾晚間喊破7萬人齊聚。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）